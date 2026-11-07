علی بهنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان امداد فراجا در جریان بازرسی از خودروهای عبوری در یکی از ایستگاه‌های بازرسی شهر دیواندره، ۱۹ قطعه سکه را از یک دستگاه خودرو کشف کردند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان داد سکه‌های کشف‌شده نمونه‌های تقلبی و بدل سکه‌های دوره تاریخی هستند و هیچ‌یک اصالت تاریخی ندارند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به دستگیری دو سرنشین غیربومی خودرو در این عملیات، بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بهنیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی استان، همکاری و تعامل دستگاه‌های مسئول را در پیشگیری از تخلفات و صیانت از میراث‌فرهنگی ضروری دانست.