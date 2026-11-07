به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی در روستای دشت‌نظیر، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی از شهرداری نوشهر به محل حادثه اعزام شد و با هماهنگی فرزاد ملکی، بخشدار کجور، دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی دیگر از شهرداری‌های پول و کجور نیز برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق به روستای دشت‌نظیر اعزام شدند.

با حضور نیروهای آتش‌نشانی و تلاش عوامل امدادی، آتش‌سوزی مهار و به‌طور کامل خاموش شد.

بر اساس اعلام دهیار روستای دشت‌نظیر، علت اولیه وقوع این حادثه نشت گازوئیل از موتورخانه ساختمان مسکونی اعلام شده است.

جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت‌های احتمالی این حادثه اعلام نشده است.