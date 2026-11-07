به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نامه‌ای با اشاره به مصوبات هشتاد و یکمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دستورالعمل صدور صلاحیت و نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی رسته فرآورده‌های غذایی تازه‌خوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

هدف از تدوین این دستورالعمل، استقرار الزامات بهداشتی در فرایند تولید مواد غذایی در مشاغل خانگی، پیشگیری از بیماری‌های منتقله از غذا و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان است.

این دستورالعمل با استناد به قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مصوبات هشتاد و یکمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، با هدف تعیین الزامات بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی، صدور صلاحیت و نظارت بهداشتی بر مشاغل خانگی تولید و عرضه مواد غذایی و آشامیدنی تازه‌خوری تدوین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، الزامات بهداشتی متناسب با نوع محصول، فرایند تولید و میزان خطر بهداشتی تعیین می‌شود و مفاد آن مشاغل خانگی مجاز به تولید و عرضه محدود مواد غذایی و آشامیدنی تازه‌خوری را دربرمی‌گیرد. همچنین تولید و عرضه محصولات غذایی مشمول ضوابط اختصاصی تولید صنعتی و تجاری و محصولاتی که در فهرست مجاز مشاغل خانگی قرار ندارند، از شمول این دستورالعمل خارج هستند.

مسئولیت اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن بر عهده معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با همکاری ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌هاست.