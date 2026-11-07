سید ایرج کاظمی‌جو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مسدود شدن مسیر قدیم دهدشت ـ سرپری خبر داد و اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال بارندگی شدید و طغیان سیلاب، تردد در این مسیر ناایمن است.

وی با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از طغیان سیلاب افزود: عبور از این محور می‌تواند جان و مال شهروندان را در معرض خطر قرار دهد و به همین دلیل برای پیشگیری از حوادث احتمالی، مسیر قدیم دهدشت ـ سرپری مسدود شده است.

فرماندار کهگیلویه با یادآوری حادثه تلخ سال گذشته در این مسیر گفت: سال گذشته سه نفر بر اثر وقوع سیلاب در این محور جان خود را از دست دادند و این تجربه ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی و توجه به هشدارهای ایمنی را دوچندان می‌کند.

کاظمی‌جو با اشاره به پیش‌بینی مسیر جایگزین بیان کرد: مسیر جایگزین در محدوده مجاور پلیس‌راه احداث شده و شهروندان باید برای تردد از این مسیر استفاده کنند.

وی از مردم خواست از ورود به مسیر مسدودشده خودداری کرده و با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث ناگوار در شرایط جوی پیش‌رو جلوگیری کنند.