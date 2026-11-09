به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اکبرپور، بعد از ظهر دوشنبه،در جمع خبرنگاران، در خصوص ساماندهی صنایع آلاینده اظهار داشت: در جریان بازدید مشترک کارشناسان محیط زیست، دامپزشکی و سازمان بازرسی از واحدهای زهتابی، روده‌پاک‌کنی و انبارهای پوست شهرستان ری، تعدادی از واحدهای متخلف و فاقد مجوز زیست‌محیطی شناسایی شدند.

اکبرپور با اشاره به خطرات بهداشتی ناشی از فعالیت این کارگاه‌ها افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فاضلاب آلوده این واحدها به چاه‌های جذبی هدایت شده و در مواردی پساب خام مستقیماً به نهر فیروزآباد سرازیر می‌شود؛ نهری که در پایین‌دست منبع اصلی آبیاری اراضی کشاورزی منطقه است و ورود آلودگی به آن، محصولات زراعی و سلامت غذایی شهروندان را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی برای توقف این تخلفات تصریح کرد: پس از مستندسازی آلودگی‌ها و تخلفات بهداشتی، دستور قضایی لازم صادر و در فاز نخست، فعالیت این مراکز متوقف و نسبت به پلمب آن‌ها با همکاری اداره‌کل دامپزشکی استان تهران اقدام شد.

معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر قطع انشعابات زیربنایی این واحدها خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بازگشایی و فعالیت مجدد، هماهنگی‌های قانونی با ادارات خدمات‌رسان جهت قطع خدمات آب و برق این کارگاه‌های فاقد مجوز در دستور کار قرار دارد.

اکبرپور در پایان یادآور شد: برخورد قاطع با صنایع آلاینده، جمع‌آوری کارگاه‌های غیرمجاز و پایش مستمر نهرها و منابع آب شهرستان ری تا رفع کامل تهدیدهای زیست‌محیطی با همکاری مراجع قضایی و اجرایی ادامه خواهد داشت.