به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینه سفر خانوادگی به مشهد در سال ۱۴۰۵ باتوجه‌ به افزایش قیمت بلیط و اقامت، به یکی از دغدغه‌ خانواده‌هایی تبدیل شده است که قصد سفر به مشهد و زیارت حرم امام رضا (ع) را دارند. بررسی نرخ‌ها نشان می‌دهد که قیمت بلیط یکطرفه هواپیما به مشهد از ۶ تا ۲۲ میلیون تومان متغیر است، درحالیکه بلیط قطار و اتوبوس هزینه به‌ مراتب کمتری دارد. با این حال، هزینه سفر زیارتی به مشهد تنها به رفت‌وبرگشت محدود نمی‌شود و مخارج هتل، غذا و جابه‌جایی در شهر هم بخش مهمی از بودجه را تشکیل می‌دهند. در این گزارش، هزینه‌های یک سفر چهارروزه برای خانواده‌ چهار نفره بررسی می‌شود تا برآورد روشن‌تری از بودجه موردنیاز این سفر به دست آید.

هزینه رفت‌ و برگشت به مشهد برای یک خانواده چهار نفره چقدر است؟

هزینه حمل و نقل به نوع وسیله نقلیه، زمان سفر و خدمات انتخابی بستگی دارد. بر اساس بازه قیمت بلیط‌ها در سال ۱۴۰۵، برای یک خانواده چهار نفره، اتوبوس ارزان ترین گزینه است و پس از آن قطار گزینه بهتری به شمار می‌آید. سفر هوایی هم با وجود کاهش زمان مسیر، هزینه بیشتری به خانواده تحمیل می‌کند.

قیمت بلیط یک‌طرفه اتوبوس از ۸۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر است و هزینه رفت‌وبرگشت چهار نفر با اتوبوس به حدود ۶ میلیون و ۵۶۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد.

برای قطار هم باتوجه‌ به نوع واگن و سطح خدمات، قیمت هر بلیط از ۹۱۵ هزار تا ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است. بنابراین، هزینه رفت‌ و برگشت ریلی خانواده بین ۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود.

در سفر هوایی، قیمت هر بلیط یک‌ طرفه از ۶ تا ۲۲ میلیون تومان تغییر می‌کند (بسته به پیک زمانی) بنابراین خانواده چهار نفره باید بین ۴۸ تا ۱۷۶ میلیون تومان برای رفت‌ و برگشت در نظر بگیرد. باتوجه‌ به نوسان نرخ پروازها، بررسی قیمت بلیط هواپیما در پلتفرم مستربلیط پیش از تعیین تاریخ سفر می‌تواند به برآورد دقیق تر هزینه سفر به مشهد کمک کند.

هزینه اقامت خانواده در مشهد؛ هتل نزدیک حرم بهتر است یا دورتر؟

هزینه اقامت بخش مهمی از بودجه سفر خانوادگی به مشهد را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۴۰۵، قیمت هتل‌های این شهر از حدود شبی ۵۸۰ هزار تومان در برخی هتل آپارتمان ها شروع می‌شود و در هتل‌های پنج‌ ستاره مانند درویشی یا قصر به شبی ۲۵ میلیون تومان هم می‌رسد. این اختلاف قیمت به درجه هتل، نوع اتاق، امکانات، موقعیت مکانی و زمان سفر بستگی دارد.

در نزدیکی حرم امام رضا (ع) علاوه بر هتل‌های لوکس، هتل‌های اقتصادی یک‌ستاره، دوستاره و سه‌ستاره هم فعالیت می‌کنند. بنابراین، خانواده‌ها برای اقامت در فاصله ای نزدیک به حرم لزوما نیازی به انتخاب هتل گرانقیمت ندارند. از سوی دیگر، هتل‌های دورتر هم ممکن است امکانات بیشتر یا قیمت مناسب‌تری ارائه دهند، اما هزینه رفت‌ و آمد به حرم باید در مقایسه آنها لحاظ شود.

برای یک سفر سه‌ شب و چهارروزه، هزینه اقامت باید بر اساس قیمت اتاق یا واحد چهار نفره برای سه شب محاسبه شود. مقایسه هتل‌ها باتوجه‌ به ظرفیت اتاق، امکانات و فاصله تا حرم، برآورد دقیق‌تری از هزینه نهایی اقامت ارائه می‌دهد.

خانواده چقدر برای غذا هزینه می‌کند؟

هزینه غذا به نوع رستوران، تعداد وعده‌ و خدمات محل اقامت بستگی دارد. بر اساس برآوردهای منتشرشده برای سال ۱۴۰۵، هزینه روزانه سه وعده غذا برای هر نفر در حالت اقتصادی حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است. این رقم در رستوران‌های معمولی به ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و در رستوران‌های گرانقیمت به دو میلیون تومان یا بیشتر می‌رسد.

با این حساب، هزینه غذای یک خانواده چهار نفره در سفر چهارروزه به مشهد، در حالت اقتصادی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. این مبلغ برای استفاده از رستوران‌های معمولی به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۱۶ میلیون تومان و در سطح گرانتر به ۱۶ تا ۳۲ میلیون تومان یا بیشتر افزایش می‌یابد.

البته این محاسبات بر مبنای سه وعده کامل در هر روز انجام شده است. اگر صبحانه در خدمات هتل گنجانده شده باشد یا خانواده از امکانات آشپزی هتل‌ آپارتمان استفاده کند، هزینه غذا کاهش پیدا می‌کند. همچنین مخارج میان‌ وعده، کافه و خوراکی‌های خارج از وعده‌های اصلی باید جداگانه در بودجه سفر لحاظ شود.

هزینه‌های رفت‌وآمد و متفرقه را هم حساب کنید

علاوه بر هزینه بلیط، اقامت و غذا، بخشی از هزینه سفر خانوادگی به رفت‌وآمد درون‌ شهری و مخارج متفرقه اختصاص دارد. استفاده از مترو و اتوبوس شهری هزینه کمتری نسبت به تاکسی‌های اینترنتی و دربستی دارد، اما فاصله هتل تا حرم و تعداد دفعات جابه‌جایی بر مجموع این هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد. خرید سوغات، بازدید از جاذبه‌های گردشگری، میان‌وعده‌ها و هزینه‌های متفرقه هم باید در بودجه سفر لحاظ شوند. برای مدیریت بهتر مخارج، خانواده‌ها می‌توانند مبلغی جداگانه برای این موارد در نظر بگیرند تا هزینه نهایی سفر از برآورد اولیه فاصله زیادی نگیرد.

جدول نهایی هزینه سفر زیارتی خانواده چهار نفره به مشهد در سال ۱۴۰۵

برای برآورد هزینه سفر زیارتی به مشهد، مجموع مخارج رفت‌ و برگشت، اقامت، غذا و هزینه‌های جانبی یک خانواده چهار نفره در سفر سه‌شب و چهارروزه محاسبه شده است. جدول زیر سه سناریوی اقتصادی، معمولی و لوکس را نشان می‌دهد.

نوع هزینه سفر اقتصادی سفر معمولی سفر لوکس رفت‌ و برگشت ۶٫۵۶ میلیون (اتوبوس) ۷٫۳۲ تا ۲۸٫۷۲ میلیون (قطار) ۴۸ تا ۱۷۶ میلیون (هواپیما) اقامت سه شب ۳ تا ۶ میلیون ۹ تا ۱۵ میلیون ۳۰ تا ۷۵ میلیون غذا برای چهار روز ۵٫۶ تا ۹٫۶ میلیون ۹٫۶ تا ۱۶ میلیون ۱۶ تا ۳۲ میلیون رفت‌وآمد شهری و متفرقه ۱ تا ۲ میلیون ۲ تا ۴ میلیون ۵ تا ۱۰ میلیون مجموع هزینه سفر ۱۶ تا ۲۳ میلیون ۲۷ تا ۶۳ میلیون ۹۹ تا ۲۹۳ میلیون

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