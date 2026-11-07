به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در کمیسیون عملیات فراجا که به ریاست سردار رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش پلیس در تقویت تاب‌آوری ملی اظهار کرد: پلیس را می‌توان یکی از نمادهای تاب‌آوری کشور و جلوه‌های حضور و اقتدار حاکمیت در جامعه دانست؛ مجموعه‌ای که حتی در شرایط دشوار نیز مسئولیت خود در قبال مردم و کشور را ادامه می‌دهد.

وی افزود: نیروهای انتظامی در دوران جنگ نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری و ایثار در میدان حضور داشتند و با تداوم انجام مأموریت‌های خود، سهم مهمی در برقراری نظم و حفظ امنیت جامعه ایفا کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به حضور مأموران پلیس در معابر و چهارراه‌ها در روزهای جنگ تصریح کرد: حضور مستمر نیروهای انتظامی در محل خدمت، با وجود شرایط دشوار، برای مردم اطمینان‌بخش بود و احساس آرامش و دلگرمی بیشتری در جامعه ایجاد می‌کرد.

سردار حاجیان ادامه داد: این حضور علاوه بر کمک به حفظ نظم و امنیت، در تقویت روحیه عمومی و افزایش اعتماد مردم به توان مدیریت شرایط نیز تأثیرگذار بود و نشان داد پلیس در روزهای سخت در کنار مردم قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش مجموعه انتظامی در پشتیبانی از امنیت کشور گفت: پلیس در مناسبت‌ها و شرایط مختلف، مسئولیت‌های خود را با هدف صیانت از امنیت جامعه و حمایت از نظام و انقلاب اسلامی دنبال کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، همراهی نیروهای پلیس با مردم و استمرار خدمت‌رسانی را از عوامل مؤثر در حفظ انسجام اجتماعی و افزایش تاب‌آوری ملی دانست.

سردار حاجیان در پایان با اشاره به ارتقای توانمندی‌ها و آمادگی عملیاتی پلیس استان خاطرنشان کرد: آمادگی امروز پلیس کرمانشاه بیش از هر زمان دیگری، به‌ویژه در مقایسه با دوران جنگ رمضان است و نیروهای انتظامی با تمام توان از امنیت شهر، جامعه و کشور دفاع خواهند کرد.