استاندار کرمانشاه: پلیس نماد واقعی امنیت و آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، از تلاش‌های سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان، معاونان و کارکنان انتظامی تقدیر کردند.

استاندار کرمانشاه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، اظهار کرد: امنیت بسترساز توسعه است و هر فعالیت و اقدامی در جامعه، از فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی گرفته تا برگزاری یک جلسه اداری، به بستر امنیت و آرامش نیاز دارد.

حبیبی امنیت و سلامت را از مهم‌ترین نعمت‌های الهی دانست و افزود: اهمیت امنیت به اندازه‌ای است که بدون وجود آن، سلامت و آرامش مردم نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد و به همین دلیل تأمین امنیت از ضروری‌ترین نیازهای جامعه است.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین امنیت، گفت: پشت آرامش و امنیت موجود در جامعه، مجاهدت‌های فراوانی قرار دارد و جان‌های ارزشمندی در این مسیر تقدیم شده است؛ نیروهای مسلح نیز در خط مقدم تأمین امنیت و آرامش مردم قرار دارند.

استاندار کرمانشاه پلیس را نماد واقعی امنیت، آرامش و نظم در جامعه معرفی کرد و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پلیس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است و رویکرد اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی موجب شده این مجموعه جایگاه ویژه‌ای در میان مردم داشته باشد.

حبیبی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی استان در ایام اربعین، تصریح کرد: حدود پنج هزار نفر از کارکنان انتظامی در این ایام از ورودی استان تا مرز خسروی مسئولیت تأمین نظم، امنیت و مدیریت ترافیک را بر عهده داشتند و با وجود حجم بالای تردد، میزان تلفات حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: در ایام اربعین با وجود تردد حدود یک میلیون نفر از مرز خسروی و سهم قابل توجه استان از مجموع ترددهای این ایام، حتی یک مورد ناامنی نیز گزارش نشد که این موضوع حاصل برنامه‌ریزی، حضور شبانه‌روزی و آمادگی کامل نیروهای انتظامی بود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ رمضان، اظهار کرد: با وجود وارد شدن آسیب به برخی مقرها و ساختمان‌های پلیس، نیروهای انتظامی اجازه ندادند بی‌نظمی بر جامعه حاکم شود و حتی در شرایط دشوار، نظم و آرامش را در سطح استان حفظ کردند.

حبیبی خاطرنشان کرد: در جریان تهدیدها و حملات، مردم در نقاط مختلف استان با اطمینان از حضور نیروهای مسلح و پلیس به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دادند و بیش از ۲۱۷ شب اجتماع مردمی در نقاط مختلف استان با حضور نیروهای انتظامی برگزار شد و نظم و امنیت این اجتماعات تأمین شد.

وی با قدردانی از سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان و مجموعه کارکنان فراجا، افزود: فرمانده انتظامی استان فرمانده‌ای علمی، آکادمیک، میدانی و دارای برنامه‌های مدون و کارشناسی‌شده است و تدبیر فرماندهی انتظامی استان در عرصه‌های مختلف راهگشا بوده است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی از سردار حاجیان، جانشین، معاونان، فرماندهان و تمامی کارکنان انتظامی استان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم مجموعه فراجا همچون گذشته مقتدر، باشکوه و آماده حضور در میدان باشد و در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم موفق و سربلند باشد.