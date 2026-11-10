به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان، بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با رئیس و دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان، بر تقویت حمایت‌های قضائی از مأموریت‌های پلیس و گسترش همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش پلیس در اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت عمومی اظهار کرد: نیروی انتظامی ابتدا به‌عنوان ضابط اجرایی قانون و سپس در جایگاه ضابط قضائی، مسئولیت مهمی در اجرای مأموریت‌های قانونی و تأمین امنیت جامعه بر عهده دارد.

حاجیان با اشاره به عملکرد نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط دشوار و روزهای سخت کشور افزود: این نیروها برای صیانت از نظام و انقلاب و حفظ امنیت کشور پای کار بودند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه پلیس در آن شرایط نیز اجازه نداد روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود، تصریح کرد: نیروهای انتظامی در میدان حضور مؤثری داشتند و مأموریت‌های خود را برای حفظ امنیت و آرامش جامعه دنبال کردند.

وی آمادگی پلیس استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: آمادگی حداکثری نیروهای انتظامی، عرصه را بیش از گذشته بر متخلفان، مجرمان و قانون‌شکنان تنگ کرده است.

حاجیان همچنین با ابراز رضایت از تعامل میان فرماندهی انتظامی استان و سازمان قضائی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: همکاری مناسبی میان این دو مجموعه برقرار است و انتظار می‌رود این ارتباط و هم‌افزایی بیش از پیش تقویت شود.

وی حمایت حداکثری مراجع قضائی از مأموریت‌های انتظامی را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: با گسترش همکاری‌های دوجانبه و افزایش پشتیبانی قضائی از مأموران، زمینه اجرای مؤثرتر مأموریت‌ها، تقویت اطمینان و اعتماد کارکنان و ارتقای امنیت در استان فراهم شود.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تأکید کرد: مأموران پلیس هنگام اجرای قانون و مقابله با جرائم باید اطمینان داشته باشند که در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف خود، از حمایت‌های لازم برخوردار خواهند بود؛ موضوعی که در افزایش انگیزه و حضور مقتدرانه آنان در میدان مأموریت تأثیرگذار است.