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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۹

مدیران جدید پلیس پیشگیری و امنیت اقتصادی کرمانشاه معرفی شدند

مدیران جدید پلیس پیشگیری و امنیت اقتصادی کرمانشاه معرفی شدند

کرمانشاه - مدیران جدید پلیس پیشگیری، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه معرفی و از مسئولان پیشین این رده‌ها قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران جدید رده‌های انتظامی پلیس پیشگیری، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه با حکم فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب و معرفی شدند.

مراسم معارفه معاون جدید تربیت و آموزش و سرپرستان پلیس پیشگیری و امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با حضور سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان، سردار اکبری جانشین فرمانده و جمعی از مدیران و مسئولان انتظامی برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ بیژن امیری، وی از مسئولیت مدیریت تربیت و آموزش انتظامی استان کنار رفت و سرهنگ نادر مرادی به عنوان مدیر جدید تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه معرفی شد.

همچنین با تجلیل از تلاش‌های سرهنگ غلامرضا چهری، سرهنگ فرامرز منصوری به عنوان سرپرست پلیس پیشگیری انتظامی استان کرمانشاه منصوب و معرفی شد.

در ادامه این مراسم، از زحمات سرهنگ فرامرز منصوری در دوره مسئولیت ریاست پلیس امنیت اقتصادی استان قدردانی و سرهنگ حمزه احمدی به عنوان سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه معرفی شد.

بر اساس این گزارش، سرهنگ غلامرضا چهری، رئیس سابق پلیس پیشگیری و سرهنگ بیژن امیری، معاون سابق تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه، به افتخار بازنشستگی نائل شدند.

در پایان این مراسم از مسئولان پیشین رده‌های انتظامی استان کرمانشاه به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در دوران مسئولیت تقدیر شد و مدیران جدید فعالیت خود را در مسئولیت‌های محوله آغاز کردند.

کد مطلب 6952250

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