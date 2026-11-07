به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی عصر شنبه در کمیسیون عملیات فراجا که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت داخلی، به‌ویژه در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، اظهار کرد: امروز بی‌تردید می‌توان نیروی انتظامی را مجموعه‌ای مخلص و انقلابی و نیروی مقاومت کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه انسانی و افزایش توان عملیاتی پلیس افزود: نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان است و حفظ سلامت، عزت و امنیت کارکنان انتظامی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تحرکات و توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: دشمن همواره در پی یافتن فرصتی برای ضربه زدن به نظام و کشور است؛ بنابراین نباید از مکر و نقشه‌های آن غافل شد یا تصور کرد که تهدیدها پایان یافته است. بر همین اساس، باید آمادگی نیروهای انتظامی به سطحی ارتقا یابد که دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: بر اساس رهنمودهای رهبر شهید، باید توان و آمادگی خود را به‌گونه‌ای افزایش دهیم که ضمن ایجاد اطمینان و دلگرمی در مردم، پیام اقتدار کشور نیز به آن سوی مرزها منتقل شود و دشمنان بدانند که تحرکات آنان رصد می‌شود و پلیس در هر شرایطی برای دفاع از کشور، نظام و امنیت مردم آمادگی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تبیین و عملیاتی کردن رهنمودهای رهبر شهید گفت: سیره و زندگی ایشان سرشار از درس‌های ارزشمند است و باید در رفتار، مدیریت و مسئولیت‌پذیری خود از این الگو بهره بگیریم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور نظم و انضباط را از شاخصه‌های اصلی پلیس در جهان دانست و افزود: رفتار و گفتار کارکنان انتظامی باید به‌گونه‌ای باشد که دیگران از آنان الگوبرداری کنند. همچنین فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید در همه بخش‌های سازمان جاری شود و فرماندهان در کنار افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت تعاملات و کاهش آسیب‌پذیری مجموعه را دنبال کنند.

سردار رضایی با اشاره به جدی بودن تهدیدها و شرایط حساس کشور تأکید کرد: نیروی انتظامی یکی از سپرهای مطمئن دفاعی و نیروی مقاومت کشور در برابر تهدیدهاست که در مقاطع مختلف و شرایط دشوار، مأموریت‌های خود را با سربلندی به انجام رسانده است.

وی افزایش رضایتمندی مردم را از مأموریت‌های مهم پلیس برشمرد و اظهار کرد: مردم همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده و از آرمان‌های آن دفاع کرده‌اند؛ از این رو مجموعه انتظامی نیز باید با ارتقای کیفیت خدمات، برخورد شایسته و حضور مؤثر در جامعه، اعتماد و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.

سردار رضایی مقابله با جرائم، به‌ویژه سرقت، را نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مستمر دانست و گفت: پیشگیری از سرقت باید در کنار افزایش کشفیات با جدیت دنبال شود. پلیس همچنین باید با استفاده از ظرفیت هشداردهی و مطالبه‌گری، دستگاه‌های مسئول را نسبت به رعایت الزامات ایمنی و حفاظتی آگاه و پاسخ‌گو کند.

وی با بیان اینکه سرقت، زورگیری و تعرض به اموال و دارایی خانواده‌ها از موضوعات مهم امنیتی است، افزود: باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری در جامعه تقویت شود تا هر دستگاه و مجموعه‌ای متناسب با وظایف خود در پیشگیری از وقوع جرم نقش‌آفرینی کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز و مقابله با قاچاق اسلحه را از اولویت‌های پلیس عنوان کرد و خواستار تشدید اقدامات در این حوزه شد.

وی همچنین ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تصادفات و تلفات رانندگی را از دیگر مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی دانست و تأکید کرد: حفظ جان مردم و کاهش حوادث جاده‌ای باید همواره در دستور کار فرماندهان و مسئولان انتظامی قرار داشته باشد.

سردار رضایی با اشاره به آثار اجرای طرح امنیت محله‌محور در کشور و استان کرمانشاه اظهار کرد: این طرح از اقدامات مؤثر پلیس برای ارتقای امنیت عمومی و کاهش جرائم است و باید با برنامه‌ریزی مناسب استمرار یابد.

وی اجرای طرح مهار و راه‌اندازی ایستگاه‌های بازرسی سیار را نیز از ظرفیت‌های قانونی پلیس برای مقابله با جرائم دانست و بر اجرای هدفمند این طرح‌ها از سوی فرماندهان تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر حضور اتباع خارجی در کشور گفت: در این زمینه باید دقت و حساسیت لازم وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه احترام به افراد و رعایت حقوق آنان ضروری است، با هرگونه تخلف نیز باید در چارچوب قانون برخورد شود.

سردار رضایی افزود: وضعیت افرادی که مهلت مجاز اقامتشان به پایان رسیده است باید مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود و بازگشت آنان به کشورهایشان بر اساس مقررات انجام گیرد. نظارت بر حضور اتباع خارجی نیز باید با جدیت از سوی پلیس امنیت عمومی دنبال شود.

وی جلوگیری از تردد خودروهای فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش را از دیگر الزامات تأمین امنیت عمومی عنوان کرد و گفت: هیچ خودروی فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش نباید اجازه تردد داشته باشد؛ چراکه اجرای این مقررات در پیشگیری از جرائم نقش مؤثری دارد.

سردار رضایی همچنین اماکن انتظامی را دارای جایگاه و حرمت ویژه دانست و اظهار کرد: مراجعه‌کنندگان به مراکز انتظامی باید مقررات و شئونات اسلامی را رعایت کنند و در صورت مشاهده موارد مغایر، کارکنان با ادبیات مناسب و رفتار شایسته افراد را توجیه کنند و پس از رعایت ضوابط، خدمات مورد نیاز را ارائه دهند.

وی مجموعه مأموریت‌های پلیس از جمله صیانت از کارکنان، ارتقای آمادگی عملیاتی، پیشگیری از سرقت، مقابله با قاچاق و سلاح غیرمجاز، کاهش تصادفات و نظارت بر اجرای قانون را مرتبط با امنیت و آرامش مردم دانست و بر ضرورت پیگیری جدی این مسئولیت‌ها از سوی فرماندهان تأکید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش پایانی سخنان خود، ارتقای درجه سردار مهدی حاجیان به سرتیپی را تبریک گفت و اظهار کرد: این ارتقا افتخاری برای مجموعه انتظامی و مردم استان کرمانشاه است؛ البته افزایش درجه، علاوه بر افتخار فردی و سازمانی، مسئولیت و وظایف فرماندهان را نیز سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم منشأ خیر و برکت برای مردم استان و مجموعه انتظامی باشد.

سردار رضایی سردار حاجیان را از فرماندهان باسواد، توانمند و خوش‌سلیقه انتظامی توصیف کرد و گفت: وی با دیدگاه‌های روشن و رویکردهای مدیریتی خود توانسته است تحولات مثبتی در مجموعه انتظامی استان کرمانشاه ایجاد کند.

وی در پایان از تلاش‌های فرماندهان، مدیران و کارکنان انتظامی استان کرمانشاه قدردانی کرد.