سردار حاجیان: پلیس تا پای جان برای امنیت مردم ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه‌شنبه، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، با قدردانی از تلاش کارکنان انتظامی اظهار کرد: فداکاری نیروهایی که در مقاطع حساس برای حفظ امنیت جامعه در میدان حضور داشته‌اند، در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد و آیندگان از این مجاهدت‌ها به نیکی یاد خواهند کرد.

وی با اشاره به عملکرد نیروهای انتظامی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت‌های نظامی، سیاسی و تبلیغاتی خود تلاش داشت با ایجاد بحران، ناآرامی و اغتشاش، مردم را نسبت به نظام و انقلاب دلسرد کند و ثبات کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، امنیت را از نیازهای اساسی جامعه دانست و گفت: پلیس به‌عنوان ضابط اجرای قانون، مسئولیت دارد با حضور مؤثر در میدان از جان، مال و حقوق شهروندان حفاظت کند و در برابر اقدامات مجرمانه و قانون‌شکنی با اقتدار بایستد.

حاجیان با تأکید بر پیوند امنیت و عدالت خاطرنشان کرد: برقراری آرامش و ثبات، زمینه اجرای صحیح قانون، احقاق حقوق مردم و پیشرفت جامعه را فراهم می‌کند. به گفته وی، کارکنان انتظامی در شرایط دشوار نیز با تکیه بر مسئولیت‌پذیری و ایثار، اجازه نداده‌اند تهدیدها مانع انجام وظایف آنان شود.

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به مقرهای انتظامی ادامه داد: نیروهای پلیس حتی در شرایطی که برخی مقرها هدف حمله و بمباران قرار گرفتند، میدان را ترک نکردند و به خدمت‌رسانی ادامه دادند. او همچنین برپایی میزهای خدمت در پارک‌ها و حاشیه خیابان‌ها در آن شرایط را نمونه‌ای از تداوم خدمات انتظامی به مردم عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به ارتقای ۱۴ پله‌ای احساس امنیت در استان، این دستاورد را حاصل تلاش نیروهای انتظامی و همراهی مردم دانست و تأکید کرد: پلیس در برخورد با مجرمان و قانون‌شکنان قاطع است، اما در ارتباط با شهروندان، رویکردی متواضعانه و خدمتگزارانه دارد.

حاجیان در بخش دیگری از سخنان خود از عملکرد سرهنگ محمدرضا یاری، فرمانده سابق انتظامی شهرستان کرمانشاه، قدردانی کرد و اظهار داشت: وی با مدیریت و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اقدامات مؤثری در ارتقای امنیت شهرستان و کاهش جرایم انجام داده است. وی همچنین بازنشستگی یاری را تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

وی در ادامه با اشاره به معرفی سرهنگ حیدر حق‌جویان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد که وی با تکیه بر تجربه خود در حوزه‌های مختلف انتظامی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای تقویت امنیت و آرامش شهرستان گام‌های مؤثری بردارد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ محمدرضا یاری، سرهنگ حیدر حق‌جویان به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان کرمانشاه معرفی شد.