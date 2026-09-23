سردار حاجیان: حاشیه امنی برای مجرمان در کرمانشاه وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پلیسهای پیشگیری و امنیت اقتصادی و معاون تربیت و آموزش انتظامی استان، با اشاره به عملکرد مجموعه انتظامی در تأمین امنیت، اظهار کرد: حضور و فداکاری نیروهای پلیس در شرایط دشوار و استمرار خدمترسانی به مردم، از مهمترین جلوههای مجاهدت مأموران انتظامی است.
وی با اشاره به شرایط سختی که نیروهای پلیس در جریان جنگ رمضان پشت سر گذاشتند، افزود: مأموران انتظامی حتی در زمان حملات شدید دشمن آمریکایی و صهیونیستی در میدان حضور داشتند و با ادامه خدمترسانی، در کنار مردم باقی ماندند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: حضور نیروهای پلیس در میان مردم و تداوم ارائه خدمات در شرایط دشوار، به گفته وی، موجب افزایش روحیه و امید شهروندان شد و مردم نیز با حضور گسترده خود در تجمعات شبانه، حمایتشان را از امنیت کشور نشان دادند.
سردار حاجیان در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس در جریان حوادث دیماه سال گذشته خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و حضور مقتدرانه نیروهای انتظامی موجب شد تلاشهای دشمنان و افراد فریبخورده برای ایجاد ناامنی در استان ناکام بماند.
وی با قدردانی از تلاش مجموعههای مختلف انتظامی استان گفت: نیروهای پلیس امنیت و آرامش را برای مردم کرمانشاه فراهم کردهاند و شهروندان این استان پلیس را همراه و همیار خود میدانند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت جرائم در استان پرداخت و گفت: یکی از عوامل مؤثر در کاهش محسوس جرائم، بهویژه سرقت در مناطق روستایی، توسعه زیرساختهای نظارتی است.
سردار حاجیان افزود: بیش از یک هزار و ۸۰۰ دوربین در یک هزار و ۱۴۳ روستای استان کرمانشاه نصب شده که این اقدام در کاهش جرائم نقش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار افزایش قابل توجه کشفیات و دستگیری سارقان، سرقت احشام نیز ۱۱ درصد کاهش داشته و به گفته وی، توسعه دوربینهای نظارتی از اقداماتی بوده که پلیس بر اجرای آن تأکید داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تأکید کرد: امروز میتوان گفت حاشیه امنی برای مجرمان در کرمانشاه وجود ندارد و مجرمان نیز میدانند در صورت ارتکاب جرم با واکنش پلیس مواجه خواهند شد.
سردار حاجیان در ادامه با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه انتظامی استان گفت: امروز دو مدیر توانمند انتظامی پس از سالها خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شدند و آثار خدمات آنان برای مدتها در مجموعه انتظامی استان باقی خواهد ماند.
وی با قدردانی از سرهنگ غلامرضا چهری، رئیس سابق پلیس پیشگیری و سرهنگ بیژن امیری، معاون سابق تربیت و آموزش انتظامی استان، افزود: هر یک از این نیروها بیش از ۱۱ هزار روز برای تأمین امنیت و آرامش مردم تلاش کردند و امروز با خاطری آسوده دوران خدمت خود را به پایان رساندند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به مسئولیت مدیران جدید گفت: سرهنگ فرامرز منصوری به عنوان سرپرست جدید پلیس پیشگیری و سرهنگ نادر مرادی به عنوان معاون جدید تربیت و آموزش باید با تلاش مضاعف مسیر اقدامات مدیران پیشین را ادامه دهند.
سردار حاجیان پلیس پیشگیری را نبض تپنده حوزه انتظامی دانست و اظهار کرد: این مجموعه وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارد و باید با شناسایی نقاط آلوده و افراد مجرم، پیش از وقوع جرم برای پیشگیری و خنثیسازی زمینههای آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه مطالبه اصلی مردم کرمانشاه برخورداری از امنیت پایدار است، گفت: اجرای طرحهای نوآورانه مانند «هر کلانتری یک شهر»، توسعه امنیت محلهمحور و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به تجهیزات الکترونیکی روز میتواند به تحقق این مطالبه کمک کند.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین آموزش را مقدمه موفقیت در مأموریتهای انتظامی دانست و افزود: انجام صحیح وظایف پلیسی نیازمند برخورداری نیروها از آموزشهای کاربردی و مهارتهای لازم است.
سردار حاجیان تصریح کرد: افزایش توان عملیاتی مجموعههای انتظامی بدون آموزشهای متناسب امکانپذیر نیست و هیچ فردی بدون کسب مهارت و آموزش لازم نمیتواند وظایف محوله را به شکل مطلوب انجام دهد.
وی در ادامه با تقدیر از سرهنگ فرامرز منصوری، رئیس پیشین پلیس امنیت اقتصادی، انتصاب سرهنگ حمزه احمدی به عنوان سرپرست جدید این مجموعه را تبریک گفت و اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی کرمانشاه از جایگاه مناسبی در میان مردم و دستگاههای اجرایی استان برخوردار است.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: انتظار میرود مدیریت جدید پلیس امنیت اقتصادی با جدیت بیشتری با قاچاق، احتکار کالا و اخلال در نظام اقتصادی مقابله کند.
در پایان این مراسم، با تجلیل از سرهنگ بیژن امیری، سرهنگ نادر مرادی به عنوان مدیر جدید تربیت و آموزش انتظامی استان معرفی شد.
همچنین با قدردانی از سرهنگ غلامرضا چهری، سرهنگ فرامرز منصوری به عنوان سرپرست پلیس پیشگیری انتظامی استان منصوب شد و سرهنگ حمزه احمدی نیز به عنوان سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان معرفی شد.
سرهنگ غلامرضا چهری، رئیس سابق پلیس پیشگیری و سرهنگ بیژن امیری، معاون سابق تربیت و آموزش انتظامی استان کرمانشاه نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند و به افتخار بازنشستگی نائل آمدند.
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