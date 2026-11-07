به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، بعد از ظهر شنبه، با اشاره به هشدارهای هواشناسی و در راستای مصوبات ستاد مدیریت بحران، به‌صورت میدانی از ارتفاعات شمالی و محور امام رضا (ع) بازدید کرد تا آخرین وضعیت مسیل‌ها، مسیرهای روان‌آب و نقاط مستعد آب‌گرفتگی را ارزیابی کند.

فرماندار پاکدشت در جریان این بازدید و بررسی میزان آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات امدادی اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان شهرستان موظف‌اند تا روز سه‌شنبه با حداکثر ظرفیت و به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل به سر برند و مدیران دستگاه‌ها نیز باید شخصاً بر حسن اجرای وظایف و آماده‌به‌کاری نیروها نظارت داشته باشند.

وی پیشگیری از بروز خسارات احتمالی و استمرار خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان را اولویت اصلی ستاد مدیریت بحران دانست و خاطرنشان کرد: پایش مستمر نقاط پرخطر، هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول و رفع به‌موقع موانع در مسیر عبور روان‌آب‌ها باید با جدیت تا پایان شرایط هشدار دنبال شود.