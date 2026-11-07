به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، سامانه بارشی فعال در استان موجب ثبت بارش‌های قابل‌توجه در ایستگاه‌های مختلف هواشناسی شده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه امامزاده علی با ثبت ۷۲ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های استان قرار گرفت و پس از آن خیمند با ۷۰ میلی‌متر و درغک با ۶۶ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص دادند.

همچنین در ایستگاه‌های قلعه‌رئیسی ۵۷.۸، آبمورد ۵۶، تنگ رواق ۵۱، سرفاریاب ۵۰، میمند و ده‌برآفتاب هر کدام ۴۸، دهدشت ۴۵.۳، ماشمی‌زیلایی و دشت‌روم هر کدام ۴۵، موگرمون لنده ۴۲، شیلزی ۴۱، مارگون، امامزاده پهلوان و سرآسیاب یوسفی هر کدام ۳۹، سوق ۳۶.۵، چرام ۳۶، وزگ و سرآبتاوه هر کدام ۳۵ و چیتاب ۳۴.۷ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، میزان بارندگی در دلی‌خمسیـر ۳۴، امیرآباد و برم سبز هر کدام ۳۲ و سپیدار ۳۱.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

در سایر ایستگاه‌های استان نیز قلعه‌دختر ۳۱، ستنگان ۳۰، پر اشکفت و لنده هر کدام ۲۹، تل‌گاه ۲۸، تنگ‌پیرزال ۲۷، ده‌برآفتاب ۲۶.۵، فیلگاه و ممبی هر کدام ۲۵، سی‌سخت ۲۴.۳، باشت جهاد، کریک، تنگ‌سرخ و گنجه‌ای هر کدام ۲۴ و کالوس ۲۲.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

همچنین ایستگاه‌های یاسوج فرودگاه ۲۱، دیشموک ۲۰، بوستان ۱۶، یاسوج دولت‌آباد ۱۵، لیکک ۱۴.۶، باشت ۱۳.۶، دیل ۱۰.۵، ماهور باشت ۱۰، امامزاده جعفر ۷.۱ و گچساران ۳.۵ میلی‌متر بارش را ثبت کرده‌اند.

در ایستگاه‌های شاه‌بهرام، باباکلان و لیشتر نیز به ترتیب ۳.۵، ۳ و ۲.۱ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

این آمار مربوط به میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵ است.