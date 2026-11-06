به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، بارش‌های اخیر در مناطق مختلف استان تا ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ ادامه داشته و بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه سینه‌نمک با ۳۶ میلی‌متر ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، پس از سینه‌نمک، ایستگاه‌های تنگ رواق و سوق هر کدام با ۳۵ میلی‌متر و دهدشت با ۳۴.۱ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین میزان بارندگی در مارگون ۳۴، ده‌برای ۳۳، امامزاده علی ۳۲، برم سبز ۳۱، قلعه‌دختر ۲۸، سیرون شبلیز ۲۶، چرام ۲۵، تل‌گاه ۲۵، امامزاده پهلوان ۲۵ و لنده ۲۵ میلی‌متر گزارش شده است.

در ادامه این گزارش، بارش‌ها در دشت‌روم ۲۳.۵، درغک ۲۳، چیتاب ۲۲.۸، سرآبتاوه ۲۱، کریک ۲۰، گنجگون ۲۰، امیرآباد بابکان ۲۰ و تنگ‌سرخ ۲۰ میلی‌متر ثبت شده است.

همچنین ایستگاه‌های سپیدار با ۱۹، ده‌برآفتاب با ۱۸.۵، سی‌سخت با ۱۸.۲، پراشکفت، ستنگان و وزگ هر کدام با ۱۸، کالوس با ۱۷.۵، گنجه‌ای با ۱۷.۱، موشمی زیلایی با ۱۷ و تنگ پیرزال با ۱۶ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

بر اساس داده‌های هواشناسی، میزان بارش در قلعه‌رئیسی ۱۴.۸، منصورخانی کاکان ۱۴، فرودگاه یاسوج ۱۲.۴، سرآب‌ننیز، آبده‌گاه و بوستان هر کدام ۱۱، باشت و فیلگاه هر کدام ۹، لیراب ۷، امامزاده جعفر ۶.۹، دیل ۵ و دوگنبدان ۳.۵ میلی‌متر بوده است.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان این آمار را بر اساس بارش‌های ثبت‌شده تا ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرده است.