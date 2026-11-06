به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، بارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان تا ساعت ۱۲:۳۰ روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، در مناطق مختلف استان متفاوت بوده است.

بر اساس این گزارش، ایستگاه ممبی با ثبت ۲۲ میلی‌متر بارندگی در صدر ایستگاه‌های استان قرار گرفت و پس از آن امیرآباد بابکان با ۱۴ میلی‌متر و تلگاه و جوکار هر کدام با ۱۳ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص دادند.

همچنین میزان بارندگی در سی‌سخت ۱۲.۹، چیتاب ۱۲.۵، گنجگون ۱۲، لیکک ۱۱.۹ و موگرمون لنده ۱۱ میلی‌متر گزارش شده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده، دهدشت ۸.۹، منصورخانی کاکان ۸، سرآسیاب بوسفی ۸، فرودگاه یاسوج ۷.۸، کوشک برآفتاب ۷ و چرام ۶ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

همچنین میزان بارش در سرآب ننیز ۴ و امامزاده جعفر ۲.۲ میلی‌متر بوده است.