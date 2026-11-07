سرهنگ علی مرغزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدا فردا با حضور قشرهای مختلف مردم ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه در فرودگاه شهدای ایلام برگزار می شود.

وی تصریح کرد:مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای در شهرهای مختلف استان برگزار می شود.

‌وی افزود: مراسم وداع با شهدا در شهرستان های چرداول ،دره شهر و چوار ۱۸ آبان،هلیلان آبدانان و بدره ۱۹ آبان و ایوان ،دهلران و ملکشاهی ۲۰ آبان برگزار می شود.‌

مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس گفت : مراسم تشییع شهدا در شهر ایلام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز جمعه از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی برگزار می شود.