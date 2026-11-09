به گزارش خبرنگار مهر، امین یوسفی شامگاه دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان نور، با اشاره به اهمیت صلح و سازش در تحقق عدالت اجتماعی و قضایی اظهار کرد: فلسفه دستگاه قضایی صرفاً صدور رأی و مجازات افراد متخلف نیست، بلکه پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح روابط اجتماعی، کاهش اختلافات و ایجاد آرامش و امنیت پایدار در جامعه از اهداف مهم نظام عدالت محسوب می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از اختلافات و دعاوی، گفت‌وگو، میانجیگری صحیح و تلاش برای جلب رضایت طرفین می‌تواند نتایجی ارزشمندتر از تداوم اختلاف و طی مراحل طولانی دادرسی به همراه داشته باشد.

دادستان نور با بیان اینکه صلح و سازش به معنای نادیده گرفتن یا تضییع حقوق طرفین نیست، تصریح کرد: تلاش برای سازش باید در چارچوبی قانونی، عادلانه و انسانی صورت گیرد و ضمن حفظ حرمت اشخاص، زمینه بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه را فراهم کند.

یوسفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قضایی شهرستان نور، صلح و سازش را از موضوعات مورد توجه ویژه در برنامه‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: در دوره مدیریت دکتر علیپور در دستگاه قضایی شهرستان نور، شاهد پویایی و برنامه‌ریزی مستمر در حوزه شورای حل اختلاف و صلح و سازش هستیم و تلاش شده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ایجاد سازش در پرونده‌های قضایی استفاده شود.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تفکیک پرونده‌ها بر اساس قابلیت سازش است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌های فاقد زمینه مناسب سازش در مسیر معمول دادرسی قرار می‌گیرند و پرونده‌های دارای ظرفیت سازش، حتی با احتمال کم، برای فراهم شدن زمینه توافق و رضایت طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شوند.

دادستان نور با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت اعضای شورای حل اختلاف، میانجیگران، سازشگران، داوران و معتمدان محلی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برگزاری جلسات مستمر با مسئولان شهری، بخشداران و دستگاه‌های متولی، از جمله اقدامات انجام‌شده برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در شهرستان بوده است.

یوسفی با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات و نقش‌آفرینی بیشتر رسانه‌ها در این حوزه اظهار کرد: اصحاب رسانه تنها انتقال‌دهنده اخبار نیستند، بلکه می‌توانند در شکل‌دهی به فرهنگ عمومی، اصلاح نگرش‌های اجتماعی و تقویت ارزش‌های اخلاقی و انسانی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن به موضوع صلح و سازش، انعکاس اقدامات افراد فعال در این عرصه و روایت تجربه‌های گذشت و بزرگواری، در تقویت این فرهنگ در جامعه نقش‌آفرینی کنند.

دادستان نور با تأکید بر اینکه صلح و سازش در حقوق خصوصی افراد مؤثر است، گفت: در پرونده‌هایی که فعل ارتکابی دارای جنبه عمومی باشد، جنبه عمومی جرم همچنان مورد توجه دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و سازش طرفین به معنای نادیده گرفتن مسئولیت قانونی مرتکب نیست.

یوسفی در پایان با بیان اینکه گذشت نشانه ضعف نیست، بلکه جلوه‌ای از بزرگواری، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: با ترویج فرهنگ گذشت و مشارکت عمومی می‌توان به جای کینه‌توزی، دشمنی و دامن زدن به اختلافات، زمینه ایجاد آرامش و امنیت پایدار را در خانواده‌ها و جامعه فراهم کرد.