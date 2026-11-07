به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها از پنجم تا نهم نوامبر (۱۴ تا ۱۸ آبان) به میزبانی خبرگزاری شینهوا در پکن در حال برگزاریست. این اجلاس با شعار «رسانه‌ها در عصر هوشمندی؛ از اجماع تا اقدام» و با حضور نزدیک به ۵۰۰ نماینده از حدود ۳۳۰ رسانه، اندیشکده، نهاد دولتی و سازمان بین‌المللی از ۱۱۲ کشور و منطقه جهان، به بررسی تحولات صنعت رسانه و آینده ارتباطات در عصر فناوری‌های نوین اختصاص دارد.

در این نشست، موضوعاتی همچون تأثیر هوش مصنوعی بر آینده رسانه‌ها، همکاری‌های بین‌المللی، نقش فناوری در گسترش گفت‌وگوی میان تمدن‌ها و آینده حکمرانی ارتباطات جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است.

در همین چارچوب، محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر، به نمایندگی از این گروه در پنل «هوش مصنوعی برای همه و دگرگونی رسانه‌های جهانی» به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن تبیین ضرورت بازتعریف مسئولیت رسانه‌ها در مواجهه با تحولات ناشی از هوش مصنوعی، بر تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌های این فناوری تأکید کرد. وی همچنین دو پیشنهاد مشخص با هدف توسعه همکاری و تبادل دانش میان رسانه‌های جهان مطرح کرد.

متن کامل سخنرانی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر در هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها به شرح زیر است:

همکاران ارجمند و دوستان گرامی

وقت بخیر

در آغاز، مایلم از آقای فو، همکارانشان در خبرگزاری شینهوا و همه دست‌اندرکاران برگزاری این اجلاس، برای فراهم آوردن فرصتی ارزشمند جهت گفت‌وگو درباره آینده رسانه در عصر هوش مصنوعی، صمیمانه سپاسگزاری کنم.

موضوع اجلاس پرسشی اساسی را پیش روی ما قرار می‌دهد: در جهانی که هوش مصنوعی به‌سرعت شیوه تولید، توزیع و تفسیر اطلاعات را دگرگون می‌کند، چگونه می‌توان اطمینان یافت که این سازوکار جدید تولید و پردازش دانش در خدمت همه بشریت قرار بگیرد و چه آینده‌ای را برای رسانه‌های جهان مطلوب می‌دانیم؟

من از کشوری آمده‌ام که در دو سال اخیر با دو جنگ مواجه بوده است؛ جنگ‌هایی که در آن‌ها قابلیت‌های هوشمصنوعی کاربریهای دوگانهای داشتهاست.

اگر از فرضیه حمله عمدی آمریکا به مدرسه میناب که برای آن شواهدی نیز وجود دارد و طی آن ۱۶۸ کودک به شهادت رسیدند، بگذریم. بررسیها بیانگر آن است که تحلیل نادرست هوش مصنوعیِ مورد استفاده قرار گرفته توسط ارتش آمریکا مهم‌ترین عامل احتمالی این جنایت است،‌ همزمان با اینکه در روایت آنچه اتفاق افتاد و شرح رنج ناشی از فقدان این کودکان، هوش مصنوعی به کمک رسانه ها آمد. اینجا پرسش دومی طرح میشود که وقتی فناوری‌های هوشمند هم در تصمیم‌گیری‌های حساس و هم در شکل دادن به روایت عمومی از رویدادها نقش دارند، مسئولیت رسانه‌ها در قبال حقیقت، انسان و افکار عمومی چیست؟

این تجربه، توجه ما را به مسئله‌ای گسترده‌تر یعنی «رابطه میان دانش، قدرت و مسئولیت در عصر هوشمندی» معطوف میکند؛ چرا که دسترسی به هوش مصنوعی، به‌خودی‌خود، به معنای شناخت بهتر یا گفت‌وگوی عادلانه‌تر نیست. ما باید بکوشیم تا بهتر دریابیم که رسانه‌ها چگونه می‌توانند قدرت ناشی از دانش را به فرصتی برای همکاری و توسعه مشترک تبدیل کنند.

ما به ساختن جهانی عادلانه با توسعه مشترک نیاز داریم و برای ساختن چنین دنیایی، باید پل‌های همکاری بیشتری وجود داشته باشد تا طرز فکر «حیاط خلوت کوچک، حصار بلند» کمتر شود و هیچ جامعه‌ای از حق مشارکت در ساختن آینده محروم نماند.

بر همین اساس، دو پیشنهاد برای افزایش قابلیتهای رسانهای در بهرهبرداری و عرضه هوش مصنوعی را مطرح میکنم:

پیشنهاد نخست: تشکیل کارگروه همکاری و تبادل دانش درباره هوش مصنوعی در رسانه‌ها

شکلگیری کارگروهی از رسانه های علاقه مند و فعال برای تکمیل ظرفیتهای دانشی هوش مصنوعی در رسانه ها. کارگروه میتواند در تعیین سرفصل های آینده پژوهی هوش مصنوعی پیشگام بوده، عملکرد رسانه‌ها در استفاده از هوش مصنوعی را ارزیابی و تغییرات رفتار مخاطبان و الگوهای مصرف رسانه‌ای را بررسی کند،‌ دانش و تجربه رسانه‌ها را درباره کاربردهای هوش مصنوعی به اشتراک بگذارد و آینده مطلوب و مسیر رسیدن به آن را با همکاری نهادهای بین المللی پیشنهاد دهد.

پیشنهاد دوم: سرمایه‌گذاری مشترک برای طراحی و توسعه یک سامانه متن باز مدیریت تحریریه مبتنی بر هوش مصنوعی.

این سامانه می‌تواند مجموعه‌ای از ابزارهای قابل توسعه برای پشتیبانی از فرایندهای روزنامه‌نگاری فراهم آورد؛ از جست‌وجو و سازمان‌دهی اسناد و داده‌ها گرفته تا پیاده‌سازی گفتار، ترجمه، بررسی اولیه ادعاها، پیشنهاد کلیدواژه‌ها و کمک به تولید محتوای چندزبانه و راستی‌آزمایی اطلاعات.

برای آغاز، می‌توان گروهی مشترک از رسانه‌ها، متخصصان هوش مصنوعی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تشکیل داد تا نیازهای واقعی تحریریه‌ها را شناسایی، معماری اولیه سامانه را طراحی و یک نسخه آزمایشی را با مشارکت چند رسانه توسعه دهد.

میهمانان گرامی

ما می‌توانیم با همکاری، سرمایه‌گذاری مشترک و احترام به تنوع تمدنی، مسیری مشترک را بر گزینیم. زیرا مسئله فقط این نیست که هوش مصنوعی چه چیزهایی را برای ما ممکن می‌سازد؛ مسئله این است که ما رسانه ها چه آینده‌ای را با کمک آن خواهیم ساخت.