https://mehrnews.com/x3dxVw ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ کد مطلب 7003496 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ میدانداری شهرکردیها در موج ۲۵۲ زیر بارش شدید باران شهرکرد-شهرکردیها در موج ۲۵۲ اجتماعات شبانه زیر بارش شدید باران خیابان را ترک نکردند. دریافت 17 MB کد مطلب 7003496 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری سلماسیها در حمایت از وطن نمایش اتحاد و همدلی مردم ولایی ارومیه در موج ۲۵۲ در سنگر خیابان تصاویری از تداوم بارش باران در شهرهای آذربایجان غربی برچسبها شهرکرد حماسه حضور تجمع مردمی
نظر شما