https://mehrnews.com/x3dxVG ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 7003504 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ میدان داری سلماسیها در حمایت از وطن ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب در دویست و پنجاه و دومین موج مقاومت ملی در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 7003504 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری شهرکردیها در موج ۲۵۲ زیر بارش شدید باران از رشت تا مشهد؛ روایت بانوان گیلانی که میدان را ترک نکردند شب ۲۵۲؛ بیعت دوباره مردم مشهد با رهبر معظم انقلاب اجتماع شبانه مردم رشت در دفاع از وطن به شب ۲۵۲ رسید برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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