https://mehrnews.com/x3dxVJ ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 7003506 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ نمایش اتحاد و همدلی مردم ولایی ارومیه در موج ۲۵۲ در سنگر خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های اقتدار ملی در موج ۲۵۲ در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 7003506 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری شهرکردیها در موج ۲۵۲ زیر بارش شدید باران اجتماع شبانه مردم رشت در دفاع از وطن به شب ۲۵۲ رسید شب ۲۵۲؛ بیعت دوباره مردم مشهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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