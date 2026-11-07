https://mehrnews.com/x3dxWy ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۲ کد مطلب 7003547 استانها کردستان استانها کردستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۲ بارش باران در قروه قروه- بارش باران هماکنون، با طراوت بخشیدن به فضای شهر قروه، جلوهای زیبا از روزهای پاییزی را به نمایش گذاشت. دریافت 3 MB کد مطلب 7003547 کپی شد مطالب مرتبط نخستین برف پاییزی و بارش باران و رعدوبرق در مناطق مختلف کردستان بارش شدید باران در شهر سریشآباد باران هم نتوانست مردم خوانسار را از میدان حضور دور کند بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در مریوان برچسبها بارش باران استان کردستان شهرستان قروه
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