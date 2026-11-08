به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علیزاده اظهار کرد: «سبحان حکیمی»، دانش‌آموز هنرستان تربیت‌بدنی شهید علوی ناحیه ۴ مشهد و عضو تیم ملی جودوی کشور، در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان «داکار» ۲۰۲۶ موفق به کسب مدال نقره شد.

مدیر تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی ضمن تبریک این موفقیت به جامعه تعلیم‌وتربیت و ورزش دانش‌آموزی بیان کرد: کسب مدال نقره المپیک جوانان، حاصل تلاش مستمر، اراده، خودباوری و سال‌ها تمرین و ممارست این دانش‌آموز شایسته است.

وی ادامه داد: این افتخارآفرینی بار دیگر ظرفیت مدارس در شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی و نقش اثرگذار نظام تعلیم‌وتربیت در زمینه‌سازی برای پرورش قهرمانان آینده کشور را نشان می‌دهد.

علیزاده گفت: امید است این مدال سرآغاز موفقیت‌های بیشتر سبحان حکیمی و درخشش او در رقابت‌های آسیایی، جهانی و المپیک باشد.