به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بخشی ظهر دوشنبه در نشست خبری اعلام برنامه‌های ۱۳ آبان که در اداره‌کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه راهپیمایی امسال با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» برگزار می‌شود، اظهار کرد: آیین استقبال از پیکرهای شهدا در میدان بسیج و در جریان راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امسال نخستین سالی است که در آستانه ۱۳ آبان، شهدای دانش‌آموزی همچون شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و دانش‌آموزان شهید در حوادث و جنگ‌های اخیر را در پیش روی خود داریم که مظلومیت و شهادت آنان ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از محورهای مهم مراسم ۱۳ آبان امسال، بازخوانی و به تصویر کشیدن مظلومیت دانش‌آموزان و کودکان قربانی جنایات استکبار در نقاط مختلف جهان است. در این مراسم، علاوه بر شهدای دانش‌آموز کشور، باید به کودکان و دانش‌آموزان مظلوم غزه، عراق، یمن، سوریه و دیگر مناطق جهان نیز توجه شود.

بخشی با اشاره به ابعاد جهانی این موضوع تصریح کرد: جنایات علیه کودکان و نوجوانان محدود به یک منطقه نیست و در نقاط مختلف جهان، از کشورهای اسلامی تا سایر مناطق دنیا، شاهد تعرض و خشونت علیه دانش‌آموزان و کودکان بوده‌ایم. این مظلومیت باید در برنامه‌های ۱۳ آبان به زبان‌های مختلف بیان و در قالب برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به تصویر کشیده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: تلاش داریم در مراسم امسال، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، مظلومیت کودکان و نوجوانانی را که در نقاط مختلف جهان قربانی جنگ‌ها و جنایات شده‌اند، به افکار عمومی یادآوری کنیم.