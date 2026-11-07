به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی شنبه شب در اجتماع شبانه مردم این شهر با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت مجالس عزاداری برای تقویت ارتباط معنوی با اهل‌بیت(ع) و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مجالس فاطمیه در احیای معارف اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: امام شهید نیز همواره بر اهمیت این مجالس تأکید داشتند و خود را از برکات مجالس عزاداری حضرت زهرا(س) بهره‌مند می‌دانستند. از این رو، باید قدر چنین محافلی را بدانیم و حضور در آنها را فرصتی برای تحول در زندگی خود تلقی کنیم.

مجالس فاطمیه باید به اصلاح سبک زندگی منجر شود

امام‌جمعه اسفرورین با بیان اینکه حضور در مجالس اهل‌بیت(ع) نباید به شرکت در یک مراسم و پایان‌یافتن آن محدود شود، گفت: محبت حضرت زهرا(س) باید در رفتار و سبک زندگی ما نمود پیدا کند. باید از خود بپرسیم چه کنیم تا مورد توجه و عنایت آن حضرت قرار بگیریم و زندگی‌مان با سیره اهل‌بیت(ع) هماهنگ‌تر شود.

حسینی با اشاره به اهمیت رعایت حلال و حرام در زندگی، داستانی از زندگی یکی از شهدا را روایت کرد و افزود: این شهید پس از ازدواج و مهاجرت به مشهد، برای تأمین معاش به کار مشغول شد، اما زمانی که متوجه شد در محل کارش با آب مخلوط‌کردن شیر یا افزایش وزن سبزی با آب، در معامله تخلف می‌شود، از ادامه آن کار خودداری کرد؛ زیرا حاضر نبود برای کسب درآمد، حلال و حرام را نادیده بگیرد.

وی ادامه داد: این شهید پس از مدتی کاری پیدا کرد که می‌توانست به اندازه تلاش خود درآمد کسب کند و از حرام دور بماند. چنین انتخاب‌هایی نشان می‌دهد که توجه به حلال‌بودن روزی و مراقبت از لقمه، از همان ابتدای زندگی می‌تواند مسیر انسان را تغییر دهد.

رعایت عفاف و مراقبت از نگاه در مسیر محبت اهل‌بیت(ع)

امام‌جمعه اسفرورین همچنین با اشاره به سیره برخی شهدا در رعایت عفاف و کنترل نگاه اظهار کرد: شهدا برای حفظ ارتباط معنوی خود با حضرت زهرا(س)، حتی از برخی لذت‌های دنیایی چشم‌پوشی می‌کردند. شهید ابراهیم هادی نیز از جمله افرادی بود که در مواجهه با نامحرم نگاه خود را کنترل می‌کرد.

حسینی با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) باید در عمل نیز آشکار شود، از جوانان خواست از دوران جوانی برای ساختن زندگی مبتنی بر ایمان، پاکدامنی و رعایت حقوق دیگران تلاش کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با نقل روایتی از امام باقر(ع) درباره جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و شفاعت ایشان، بر اهمیت محبت به آن حضرت و فرزندانش تأکید کرد و گفت: باید این محبت را در زندگی خود حفظ کنیم و اجازه ندهیم رفتارهای نادرست، ما را از مسیر اهل‌بیت(ع) دور کند.

امام‌جمعه اسفرورین در پایان ابراز امیدواری کرد حاضران با توسل به حضرت زهرا(س) و عمل به آموزه‌های ایشان، در مسیر بندگی و عاقبت‌به‌خیری گام بردارند.