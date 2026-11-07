به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری شنبه شب در اجتماع شبانه مردم ضیاءآباد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به جایگاه ویژه آن حضرت در تاریخ اسلام اظهار کرد: برای شناخت شخصیت حضرت زهرا(س) نباید تنها به نسبت ایشان با پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) توجه کرد، بلکه باید رسالت و مأموریتی را که بر عهده داشتند، مورد توجه قرار داد.

وی با توضیح تفاوت نبوت و رسالت افزود: پیامبر اکرم(ص) هم نبی و دریافت‌کننده وحی الهی بودند و هم مأموریت ابلاغ دین را بر عهده داشتند؛ اما پس از ایشان، نبوت تشریعی پایان یافت و دیگر پیامبری برای دریافت و ابلاغ شریعت جدید مبعوث نمی‌شود. در عین حال، تداوم هدایت الهی و حفظ شریعت از مسیر اهل‌بیت(ع) دنبال شد و حضرت زهرا(س) در این میان جایگاهی ویژه داشتند.

حضرت زهرا(س)، پیونددهنده نبوت و امامت

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در تداوم مسیر پیامبر اکرم(ص) گفت: حضرت زهرا(س) حلقه پیوند میان نبوت و امامت هستند؛ زیرا معارف و شریعت پیامبر از مسیر ایشان و فرزندانشان در اختیار نسل‌های بعد قرار گرفت. اگر این جایگاه و نقش حضرت زهرا(س) نبود، مسیر انتقال معارف اهل‌بیت(ع) به شکل کنونی استمرار پیدا نمی‌کرد.

غفوری با اشاره به برخی تعبیرهای پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه(س) اظهار کرد: پیامبر از ایشان به‌عنوان روح خود یاد کرده‌اند و فرموده‌اند فاطمه پاره تن من و سرمایه وجودی من است. این تعابیر را نباید صرفاً نشانه عاطفه پدرانه دانست، بلکه از نگاه او، بیانگر جایگاه حضرت زهرا(س) در تداوم رسالت و حفظ دین پیامبر است.

وی همچنین با اشاره به روایتی درباره خطاب‌کردن پیامبر اکرم(ص) از سوی حضرت زهرا(س) افزود: پس از نزول آیه‌ای درباره رعایت احترام پیامبر در خطاب‌کردن ایشان، پیامبر به حضرت زهرا(س) فرمودند که این حکم شامل شما نمی‌شود و می‌توانید مرا با عنوان پدر خطاب کنید؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه ویژه آن حضرت است.

جایگاه حضرت زهرا(س) در میان زنان عالم

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره برتری حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حضرت زهرا(س) سرور زنان زمان خود هستند، بر اساس روایت نقل‌شده، امام باقر(ع) این جایگاه را فراتر از یک دوره دانسته و ایشان را سرور زنان از آغاز تا پایان عالم معرفی کرده‌اند.

غفوری در ادامه با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، از رنج‌ها و مصائب حضرت زهرا(س) سخن گفت و با استناد به نقل‌هایی تاریخی، به حوادث مربوط به خانه امیرالمؤمنین(ع) و آسیب‌هایی که به آن حضرت وارد شد، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه شهادت حضرت زهرا(س) پس از تحمل رنج و بیماری اتفاق افتاد، یادآور شد که درباره فاصله زمانی رحلت پیامبر تا شهادت آن حضرت، دو نقل مشهور ۷۵ و ۹۵ روز وجود دارد.

الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) در زندگی روزمره

غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه محبت اهل‌بیت(ع) باید در رفتار روزمره انسان نمایان شود، رعایت حلال و حرام در کسب‌وکار را یکی از جلوه‌های عملی این محبت دانست.

وی با روایت خاطره‌ای از زندگی یکی از شهدا گفت: این شهید پس از مهاجرت به مشهد برای تأمین معاش مشغول کار شد، اما هنگامی که متوجه شد در محل کار برای افزایش وزن سبزی یا شیر از آب استفاده می‌شود، به دلیل شبهه در حلال‌بودن درآمد، از ادامه آن کار خودداری کرد و به دنبال شغلی رفت که بتواند در برابر تلاش خود، دستمزد حلال دریافت کند.

امام‌جمعه تاکستان همچنین با اشاره به سیره شهید ابراهیم هادی در رعایت عفاف و کنترل نگاه، تأکید کرد: محبت حضرت زهرا(س) باید در انتخاب‌ها و رفتارهای ما اثر بگذارد و انسان برای حفظ این پیوند معنوی، از برخی خواسته‌ها و لذت‌های نادرست چشم‌پوشی کند.

وی در پایان با نقل روایتی از امام باقر(ع) درباره جایگاه حضرت زهرا(س) در روز قیامت و شفاعت دوستداران اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: بر اساس این روایت، حضرت فاطمه(س) در روز قیامت برای دوستداران و محبان خود که مرتکب گناه شده‌اند، شفاعت می‌کنند.

غفوری با تأکید بر ضرورت حفظ محبت اهل‌بیت(ع) و عمل به آموزه‌های آنان، ابراز امیدواری کرد مردم با بهره‌گیری از مجالس عزاداری حضرت زهرا(س)، در مسیر ایمان، پاکی و بندگی گام بردارند.