الله‌رضا کوچکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی مراسم استقبال از شهدای گمنام با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: برنامه‌های استقبال و تجلیل از پیکر مطهر این ۲ شهید گمنام از ساعت ۹ صبح با انتقال شهدا به مدرسه خلیج فارس و با شرکت مسئولان، مدیران تمامی ادارات و آحاد مردم شریف اسدآباد آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه شهرستان شامل استقبال، بدرقه و تشییع کاروانی است، افزود: پیکرهای مطهر شهدا به صورت کاروانی و خودرویی به نقاط مختلف شهرستان انتقال داده می‌شوند تا اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان و روستائیان عزیز از برکت حضور شهدا بهره‌مند شوند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اسدآباد در تشریح جزئیات زمان‌بندی حضور کاروان شهدا خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام شده در ساعت ۱۰ صبح پیکر یک شهید به مدرسه شهید آذرمی و پیکر شهید دیگر به مدرسه فاطمه‌الزهرا (س) منتقل می‌شود و سپس در ساعت ۱۱ صبح دانش‌آموزان مدرسه دکتر حسابی میزبان یک شهید خواهند بود و در ساعت ۱۱:۳۰ صبح مراسم معنوی حضور شهدا در حوزه علمیه خواهران برگزار می‌شود.

وی درباره برنامه‌های عصرگاهی و حضور شهدا در مناطق روستایی تصریح کرد: در بعد از ظهر در ساعت ۱۴ پیکر مطهر یک شهید به روستای حسام‌آباد و پیکر شهید دیگر به روستای چنار علیا اعزام خواهد شد و سپس در ساعت ۱۵:۳۰ کاروان شهدا میهمان مردم روستای پیرملو و شهدای شهر آجین می‌شود.

کوچکی افزود: همچنین در ساعت ۱۷ پیکر یک شهید در روستای پل‌شکسته و پیکر شهید دیگر در حوزه علمیه برادران تشییع خواهد شد.

وی در خصوص برنامه‌های پایانی این سفر معنوی افزود: در ساعت ۱۸:۳۰ پس از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم معنوی عزاداری و وداع با پیکر مطهر شهدا در مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار می‌شود و پس از آن در ساعت ۲۰ کاروان شهدا وارد شهر پالیز خواهد شد و در نهایت برنامه‌های تشییع شهرستان با حضور شهدا در ساعت ۲۲ در اجتماعات شبانه به پایان می‌رسد.

رئیس بنیاد شهید اسدآباد در پایان با تاکید بر آماده سازی کامل شهرستان برای استقبال شایسته از مهمانان گلگون کفن دفاع مقدس خاطرنشان کرد: اطلاعیه‌ها و جزئیات دقیق برنامه‌ها از طریق تمامی کانال‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.