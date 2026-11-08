به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان از مجازی شدن آموزش مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به شرایط آب‌وهوایی و تصمیم ستاد بحران شهرستان، آموزش مدارس دشتستان امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در هر سه مقطع تحصیلی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

عبدالمحمد شعرانی سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر گفت: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط جوی و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است

وی ادامه داد: تعطیلی مدارس در دیگر نقاط در دست بررسی است.