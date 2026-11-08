به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقاعلی یوسف وند در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، از فعالیت یک باند خرید و فروش مواد مخدر در این شهرستان مطلع شدند و شناسایی و دستگیری اعضای آن را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و تشکیل تیم‌های عملیاتی، به محل های فعالیت متهمان اعزام شدند و در چند عملیات جداگانه، ۶ نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب با اشاره به بازرسی از منازل و خودروهای متهمان بیان کرد: در این عملیات‌ها، ۵ کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و یک کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد. همچنین چهار دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان که در امر قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

سرهنگ یوسف وند خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب در پایان با هشدار به قاچاقچیان و سوداگران مرگ تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت‌های مجرمانه، تحرکات قاچاقچیان را زیر نظر دارد و با هرگونه فعالیت در زمینه خرید و فروش و توزیع مواد مخدر، قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.