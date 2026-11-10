به گزارش خرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی دلفان در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سه خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار هفت کیلو و ۳۰۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی تأکید کرد: پلیس برای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود مواد مخدر، با تمام توان با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر مقابله خواهد کرد.

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