به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرماجانی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت پرداخت مالیات مقطوع صاحبان مشاغل خودرویی مشمول این قانون تمدید شده است.

وی افزود: این تمدید در پی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۰۴ مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ و به موجب مصوبه مراجع قانونی، با هدف تسهیل امور مالیاتی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای مؤدیان انجام شده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان تأکید کرد: صاحبان مشاغل خودرویی مشمول مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ می‌توانند تا پایان روز ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.