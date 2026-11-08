به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران تشریح عملکرد حوزه امور دریانوردان و نظارت‌های دریایی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدمات دریایی، توسعه آموزش‌های تخصصی و افزایش نظارت بر فعالیت‌های دریانوردی، اقدامات مختلفی از ابتدای فروردین‌ماه سال جاری در بنادر مازندران به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به برگزاری ۵۳۶ مورد آزمون دریانوردی افزود: در این بازه زمانی، ۱۰۲ مورد نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی نیز انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به تقویت بازرسی‌های مرتبط با شناورها و قایق‌ها تصریح کرد: در مجموع ۲۱۷ مورد بازرسی با هدف احراز اصالت و تأیید صلاحیت شناورها و قایق‌ها صورت گرفته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داشته است.

گرایلو همچنین از صدور ۲۶۱ فقره گواهینامه برای انواع شناورها خبر داد و گفت: تعداد گواهینامه‌های صادرشده نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه به اقدامات نظارتی در حوزه سلامت دریانوردان اشاره کرد و افزود: طی این مدت، یک‌هزار و ۷۱۸ مورد نظارت پزشک ناظر اداره‌کل بر عملکرد پزشکان معتمد انجام شده که بیانگر افزایش پنج درصدی این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران تأکید کرد: تداوم نظارت‌های تخصصی، ارتقای کیفیت آموزش و تسهیل ارائه خدمات مرتبط با دریانوردان از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل در راستای افزایش ایمنی و استانداردسازی فعالیت‌های دریایی در بنادر استان به شمار می‌رود.