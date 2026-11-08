غلامرضا علی‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و بروز آبگرفتگی در تعدادی از مناطق استان، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر لرستان در قالب ۱۰ تیم عملیاتی و با به‌کارگیری ۴۶ نیروی امدادی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، امدادگران به ۱۵۳ نفر از افراد متأثر از سیلاب خدمات امدادی ارائه کردند و ۳۵ ساختمان نیز دچار آبگرفتگی شد؛ همچنین دو مورد عملیات رهاسازی در جریان این حوادث به انجام رسید.

امدادرسانی در مناطق مختلف الیگودرز، بروجرد و خرم‌آباد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به مناطق تحت تأثیر سیلاب و آبگرفتگی تصریح کرد: عملیات‌های امدادرسانی در گردنه شاهرود و شهر شول‌آباد در شهرستان الیگودرز، روستای کرکیخان در شهرستان بروجرد، روستای زیرتنگ در شهرستان دورود، شهر سپیددشت، روستای دره‌نسار و روستای ده‌انار در شهرستان خرم‌آباد انجام شده است.

علی‌محمدی با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی در آماده‌باش قرار دارند و خدمات‌رسانی به هم‌استانی‌ها و دیگر افراد متأثر از حوادث جوی در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد.