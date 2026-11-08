به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم بارش برف و باران در محورهای استان، از برف‌روبی ۲۰ کیلومتر از راه‌ها و ریزش‌برداری در ۵۲ نقطه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: با تلاش مستمر راهداران، در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای استان مسدود نیست.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال‌وبختیاری اظهار کرد: بارش برف و باران در محورهای مختلف استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی و گردنه چری، موجب افزایش حجم روان‌آب‌ها، ریزش مصالح و سنگ در برخی نقاط و لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

خدابخشی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، راهداران عملیات برف‌روبی در ۲۰ کیلومتر از محورهای استان را انجام داده و در ۵۲ نقطه نیز ریزش‌برداری و پاکسازی مسیر صورت گرفته است. همچنین ۱۳۹ مرتبه عملیات تیغه‌زنی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر باز بودن تمامی محورهای استان تصریح کرد: ۴۵۰ نیروی راهدار به همراه ۳۴۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در ۴۲ راهدارخانه استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و عملیات راهداری و امدادرسانی در محورهای مختلف به‌صورت مستمر ادامه دارد.

خدابخشی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از آب‌گرفتگی راه‌ها بیان کرد: در شهرستان خانمیرزا، راهداران با شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی، عملیات پاکسازی مسیرهای عبور آب، رفع آب‌گرفتگی و ساماندهی نقاط آسیب‌پذیر را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در شهرستان سامان نیز اقداماتی از جمله احداث درواسیون و هدایت آب‌های سطحی و آب مازاد تصفیه‌خانه سوادجان، پاکسازی قنوها و آبروها در محور سامان ـ جعفرآباد و رفع آب‌گرفتگی پیچ شیلات و آبروی خروجی روستای مارکده انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به ریزش مصالح و سنگ در برخی محورهای کوهستانی گفت: در محور بازفت ـ مسجدسلیمان، محدوده پل ارته و همچنین محور پل قوسی در مسیر سه‌راهی شهرکرد ـ اردل، عملیات ریزش‌برداری و پاکسازی مسیر برای رفع موانع و تأمین ایمنی تردد انجام شده است.

خدابخشی با اشاره به امدادرسانی راهداران در شرایط بارندگی شدید افزود: در محور بروجن ـ گندمان نیز یک دستگاه آمبولانس حامل بیماران به دلیل انحراف و گرفتار شدن در گل‌ولای ناشی از بارندگی متوقف شده بود که نیروهای راهداری با اعزام ماشین‌آلات و انجام عملیات فوری، خودرو را از گل‌ولای خارج کردند و مسیر را برای ادامه حرکت آن باز کردند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد: پایش مستمر محورهای مواصلاتی، پاکسازی مسیرهای عبور آب، ریزش‌برداری، رفع آب‌گرفتگی و امدادرسانی به کاربران جاده‌ای تا پایان فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت و نیروهای راهداری برای باز نگه داشتن راه‌های ارتباطی در آماده‌باش هستند.

خدابخشی در پایان از رانندگان خواست با توجه به بارش‌ها، لغزندگی سطح جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ و طغیان رودخانه‌ها، از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و نقاط پرخطر خودداری کنند، در محورهای برف‌گیر زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.