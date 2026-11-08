به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به فعالیت نیروهای باغبانی در پایتخت اظهار کرد: حدود ۱۵۶ هزار نیروی باغبانی در قالب ۲۵ پیمان در مناطق مختلف تهران فعالیت می‌کنند. این نیروها از طریق پیمانکاران مشغول به کار هستند و شهرداری بر اساس ماده ۱۳ قانون کار بر رعایت حقوق قانونی و بیمه آنان نظارت دارد.

نوبخت ادامه داد: عملکرد پیمانکاران و نحوه اجرای تعهدات آنان به‌طور مستمر بررسی می‌شود و اطلاعات دریافتی از کارگران و ناظران نیز در این نظارت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در صورت تخلف، امکان برخورد و حتی فسخ قرارداد بر اساس ماده ۴۶ وجود دارد. امسال نیز در برخی مناطق قرارداد پیمانکاران متخلف فسخ و ادامه کار به پیمانکار دیگری واگذار شده است.

وی افزود: تلاش سازمان این است که با تغییر پیمانکار، نیروهای باتجربه حفظ شوند و در همان منطقه یا محله به فعالیت خود ادامه دهند چراکه تجربه این نیروها در نگهداری فضای سبز ارزشمند است. همچنین با دستور شهردار تهران، موضوع بهره‌مندی نیروهای باغبانی از برخی خدمات رفاهی مشابه کارکنان شهرداری، از جمله امکانات فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار، در دست بررسی است.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها درباره سخت و زیان‌آور شناخته‌شدن شغل باغبانی نیز گفت: این امر باید از سوی مراجع قانونی و بر اساس ضوابط مربوط بررسی شود.

بازنگری علمی در مدیریت جنگل‌های چیتگر و سرخه‌حصار

نوبخت با اشاره به پیشینه جنگل‌کاری در چیتگر و سرخه‌حصار اظهار کرد: بذر کاج الدار که به کاج تهران نیز معروف است، در سال ۱۳۳۹ از منطقه لار گرجستان به ایران منتقل شد و پس از تولید نهال در حوالی نوشهر، از سال ۱۳۴۶ عملیات جنگل‌کاری در این عرصه‌ها آغاز شد.

وی افزود: در زمان جنگل‌کاری، تراکم کاشت بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ درخت در هر هکتار بود. بر اساس اصول علمی، این عرصه‌ها باید هر ۱۰ سال بازنگری می‌شدند.

نوبخت با تأکید بر ضرورت تنظیم تراکم درختان متناسب با ظرفیت محیطی گفت: تراکم بیش از حد و تداخل تاج درختان مانع رسیدن نور کافی می‌شود و بر فتوسنتز و سلامت فیزیولوژیک آنها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین مدیریت تراکم و عملیات پرورشی برای حفظ سلامت جنگل ضروری است.

وی درباره گونه کاج الدار نیز گفت: این گونه به دلیل مقاومت نسبی به کم‌آبی و ویژگی‌های نوری در بسیاری از مناطق مورد استفاده قرار گرفته و نمی‌توان مشکلات فعلی جنگل‌ها را صرفاً به انتخاب آن نسبت داد. همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد خاک این عرصه‌ها برخلاف برخی اظهارنظرها، همچنان خاصیت قلیایی دارد.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها با اشاره به تغییرات اقلیمی گفت: دمای تهران طی حدود ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۲.۵ درجه افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در ۷۵ سال آینده نیز حدود ۳.۸ درجه افزایش داشته باشد. میانگین بارندگی در محدوده چیتگر و سرخه‌حصار طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر بوده، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد در برخی سال‌ها و مناطق به کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر رسیده است.

انتخاب گونه‌های گیاهی بر اساس شرایط اقلیمی تهران

نوبخت با تأکید بر تفاوت شرایط اقلیمی مناطق تهران اظهار کرد: میزان بارندگی، ویژگی‌های خاک و شرایط محیطی در مناطق شمالی، میانی و جنوبی شهر متفاوت است و نمی‌توان برای تمام مناطق یک نسخه واحد در انتخاب گونه‌های گیاهی در نظر گرفت. به همین منظور، تهران به پهنه‌های بالابند، میان‌بند و پایین‌بند تقسیم شده تا گونه‌های مناسب هر محدوده بر اساس شرایط محلی انتخاب شوند.

وی از تشکیل کمیته فنی سازمان بوستان‌ها با سه کارگروه جنگل، آب و خاک و گیاه‌پزشکی خبر داد و گفت: بررسی سلامت گیاهان، انتخاب گونه‌های مناسب، شناسایی گونه‌های آلرژی‌زا و مطالعه نقشه باد تهران از جمله موضوعات مورد بررسی این کمیته است.

نوبخت همچنین به تهیه سامانه جانمایی گونه‌های گیاهی در مناطق، نواحی و محلات اشاره کرد و افزود: هدف این است که مشخص شود هر گونه با توجه به شرایط اقلیمی و محیطی، در کدام بخش شهر قابلیت کاشت و رشد مناسب دارد.

وی با اشاره به ظرفیت تنوع گیاهی کشور گفت: ایران حدود ۸ هزار و ۶۰۰ گونه گیاهی دارد و از نظر تنوع فلور، ظرفیت قابل‌توجهی در مقایسه با بسیاری از مناطق جهان دارد. استفاده از این ظرفیت در انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط محیطی می‌تواند به توسعه فضای سبز پایدار کمک کند.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها در پایان درباره مشارکت مردمی در مدیریت فضای سبز گفت: در کمیته فنی سازمان، نماینده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد حضور دارد تا دیدگاه‌ها و مطالبات مردمی نیز در کنار نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.