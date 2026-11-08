به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین لطفی‌نیاسر صبح یکشنبه در دیدار اعضای شورای اجرایی ستاد کنگره ملی شهدای استان قم با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله العظمی سیستانی، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان ارائه کرد.



وی با اشاره به رویکرد فرهنگی و هنری این دوره از کنگره اظهار کرد: تلاش شده است برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از قالب برگزاری مراسم و یادواره‌ها فراتر برود و تولید آثار ماندگار در حوزه‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد.



رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم افزود: در همین راستا، نزدیک به ۴۰۰ سوژه داخلی و بین‌المللی شناسایی شده است که پس از بررسی در هیئت‌های تخصصی علمی و هنری، برای تبدیل به محصولات فرهنگی و رسانه‌ای انتخاب خواهند شد.



بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارتباط با نسل جوان



لطفی‌نیاسر با تشریح محورهای تولید محتوا در سومین کنگره ملی شهدای استان قم بیان کرد: تولید کتاب، مستند و سایر محصولات فرهنگی و هنری از جمله زمینه‌هایی است که برای روایت زندگی، مجاهدت‌ها و سیره شهدا دنبال می‌شود.



وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان را از اولویت‌های این برنامه‌ها دانست و گفت: تولید آثار متناسب با زیست‌بوم قم و استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای برقراری ارتباط مؤثرتر با نسل جوان در دستور کار ستاد قرار دارد.



شهدای ۱۴ ملیت در قم



رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم با اشاره به حضور شهدایی از ملیت‌های مختلف در این استان خاطرنشان کرد: شهدایی از ۱۴ ملیت از جمله عراق، فرانسه و لبنان در قم حضور دارند که این تنوع ملیتی ظرفیت ارزشمندی برای معرفی بین‌المللی فرهنگ ایثار و شهادت فراهم کرده است.



لطفی‌نیاسر افزود: این ظرفیت می‌تواند زمینه تولید آثار چندزبانه و معرفی شخصیت و سیره شهدای بین‌المللی را برای مخاطبان کشورهای مختلف فراهم کند و ابعاد فراملی فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر بکشد.



در پایان این دیدار، فیلم تولیدشده درباره امیر سرلشکر شهید سید عبدالرحیم موسوی با دوبله عربی به همراه شماری از آثار فرهنگی و هنری ستاد کنگره ملی شهدای استان قم به نمایش درآمد.

