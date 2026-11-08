حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی و وقوع بارندگی‌ها و ضرورت حفاظت از کالبد ارزشمند بازار تاریخی اراک، اقدامات فوری و پیشگیرانه برای رفع خطرهای احتمالی و جلوگیری از تجمع آب در بخش‌های مختلف این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این عملیات، مسیرهای عبور و هدایت آب در راسته اصلی بازار، چاه‌ها، تیمچه‌ها و نادونی‌ها بازگشایی و پاک‌سازی شد تا ضمن تسهیل خروج آب‌های سطحی و باران، احتمال آب‌گرفتگی و آسیب به بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند تاریخی به حداقل برسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت صیانت مستمر از بازار تاریخی اراک تصریح کرد: مدیریت شرایط اضطراری در بناهای تاریخی، به‌ویژه در زمان بارندگی‌های شدید، نیازمند اقدام به‌موقع، هماهنگی بین‌دستگاهی و همراهی مالکان و نظارت مستمر است و در این راستا همکاری مجموعه شهرداری بافت تاریخی اراک در اجرای اقدامات پیشگیرانه و رفع خطر قابل تقدیر است.

محمودی تاکید کرد: حفاظت از بازار تاریخی اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویتی، اقتصادی و تاریخی شهر، نیازمند توجه مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و اجرایی، اقدامات لازم را برای صیانت از این میراث ارزشمند دنبال می‌کند.