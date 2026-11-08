به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی درخصوص میزان تولید شیر در یکی از گاوداری های موقف شهرستان درگزین اظهار کرد: گاوداری گلدشت نمونه در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار احداث شده است و در فاز نخست فعالیت خود حدود سه هزار راس دام شامل یک هزار و ۵۰۰ راس دام مولد را نگهداری می‌کند.

وی با اشاره به حجم تولید شیر در این مجتمع افزود: روزانه حدود ۶۰ تن شیر خام در این مجموعه تولید می‌شود که ۶۰ درصد آن در داخل استان همدان توزیع و مابقی به استان تهران و سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی درگزین در پایان با تاکید بر نقش این واحد در رونق تولید و اشتغال منطقه تصریح کرد: در حال حاضر ۸۵ نفر به صورت مستقیم در این مجموعه دامپروری مشغول به کار هستند.