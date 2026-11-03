به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پور طلوعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واحد گاو شیری صنعتی مجموعه «توداک» در حال حاضر با ۳۵۰ راس دام فعال است و روزانه حدود پنج تن شیر خام تولید می‌کند که با احتساب فعالیت مستمر در ۳۶۵ روز سال میزان تولید سالانه شیر در این مجموعه به حدود یک‌ هزار و ۸۲۵ تن می‌رسد.

وی با اشاره به ظرفیت این مجموعه در بخش تولید پروتئین قرمز افزود: میزان تولید گوشت قرمز در این واحد دامپروری نیز به‌طور میانگین در حدود ۲۵ تن در سال است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان بر ضرورت حمایت از صنایع تبدیلی و دامپروری‌های پیشرفته تاکید کرد و گفت: توسعه و حمایت از واحدهای دامپروری صنعتی نقش موثری در افزایش بهره‌وری، ارتقای حجم تولید محصولات دامی و تقویت زنجیره تامین شیر و گوشت قرمز در سطح استان دارد.