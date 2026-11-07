به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اصلاح نژاد دام در مازندران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۳۱ هزار و ۶۸۷ رأس دام سنگین شامل دام‌های اصیل، دورگ و بومی در استان تحت عملیات تلقیح مصنوعی قرار گرفتند.

وی با اشاره به نقش این طرح در بهبود وضعیت ژنتیکی گله‌های دامی افزود: تلقیح مصنوعی یکی از مؤثرترین روش‌های انتقال صفات ژنتیکی مطلوب دام‌های نر برتر به نسل‌های بعدی است و می‌تواند با هزینه کمتر، زمینه افزایش توان تولیدی دامداری‌ها را فراهم کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حذف هزینه‌های نگهداری دام نر، کاهش خطرات جفت‌گیری طبیعی و جلوگیری از افزایش همخونی در گله‌ها را از مهم‌ترین مزایای این روش برشمرد و گفت: استفاده از تلقیح مصنوعی همچنین به بهبود عملکرد تولیدمثل و افزایش بازده اقتصادی واحدهای دامپروری کمک می‌کند.

نگهدار با تأکید بر اهمیت انتخاب دام‌های نر دارای ظرفیت ژنتیکی برتر تصریح کرد: اصلاح نژاد هدفمند می‌تواند در مدت زمان مناسب، کیفیت ژنتیکی جمعیت دامی را ارتقا دهد و آثار آن در افزایش میزان تولید شیر و بهبود کیفیت گوشت قرمز نمایان شود.

وی توسعه این روش را از برنامه‌های مهم بخش تولیدات دامی استان دانست و خاطرنشان کرد: استمرار عملیات تلقیح مصنوعی و افزایش پوشش خدمات اصلاح نژادی، نقش مهمی در تقویت دامداری‌های روستایی، افزایش درآمد بهره‌برداران و پایداری تولید محصولات دامی خواهد داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان بر ضرورت حمایت از دامداران و گسترش خدمات فنی و اصلاح نژادی تأکید کرد و گفت: ارتقای بهره‌وری در واحدهای دامپروری از الزامات تقویت امنیت غذایی و تحقق اهداف بخش کشاورزی استان است.