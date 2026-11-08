به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دو ایده «طراحی هوشمند شبکه رادیویی (Smart Radio Planning)» توسط مهندس مهرداد تنها مدیر طراحی BSS شبکه و مهندس رضا سیدمحمدی مهندس طراحی BSS شبکه ایرانسل و «تحلیل هوشمند بسته‌های سیگنالینگ شبکه‌های مخابراتی (DeepCap: AI-Driven Packet Analysis for Telecom Networks)» توسط مهندس مهدی بختیاری معمار ارشد راهکارهای فناوری‌اطلاعات ایرانسل‌لبز، ارائه شدند و توانستند در فرایند داوری ایده‌ها، رتبه اول و دوم را به دست آورند.

ایده و پیش‌نمایش محصول «طراحی هوشمند شبکه رادیویی»، با تمرکز بر بهینه‌سازی هوشمند برنامه‌ریزی شبکه رادیویی، یکی از چالش‌های کلیدی اپراتورها در مدیریت منابع و کیفیت سرویس را هدف قرار داده است و ایده و پیش‌نمایش نرم‌افزار «تحلیل هوشمند بسته‌های سیگنالینگ شبکه‌های مخابراتی»، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، به شناسایی الگوهای رفتاری، ناهنجاری‌ها و بهینه‌سازی عملکرد شبکه، کمک می‌کند.

رتبه اول و دوم «نمونه اولیه و پیش‌نمایش (Demo) محصول» از میان ۱۱۰ ایده، طرح و محصول ارائه‌شده از سوی دانشگاه‌ها و فعالان صنعت مخابرات به رویداد تخصصی «هوش مصنوعی در تلکام»، در دو حوزه «کسب‌وکار و تجربه مشتری» و «مخابرات پایدار و سبز» انتخاب شده‌اند.

رویداد تخصصی «هوش مصنوعی در تلکام»، ۱۳ و ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با همکاری پژوهشکده فناوری‌اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و با حمایت ایرانسل، در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد و هدف اصلی آن، ایجاد پیوند واقعی میان ایده‌های دانشگاهی و نیازهای عملیاتی صنعت مخابرات بود. محورهای تخصصی رویداد، شامل شبکه‌های نسل آینده و هوش مصنوعی بومی‌شده، هوش مصنوعی مولد و عامل‌محور در تلکام، هوش مصنوعی لبه‌ای و هوش توزیع‌شده مکانی، تلکام پایدار و سبز، شبکه‌های هوشمند، امنیت، اعتماد و حاکمیت هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی در کسب‌وکار و تجربه مشتری تلکام بود.

کسب مقام اول و دوم در این ارزیابی، نشان‌دهنده حرکت جدی ایرانسل به سمت تبدیل شدن به اپراتور هوشمند و بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در لایه‌های عملیاتی شبکه است. این موفقیت در شرایطی رقم خورد که رویداد با استقبال گسترده متخصصان، دانشگاهیان و شرکت‌های فناور همراه بود و ۱۰ ایده برتر در پایان مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.

ایرانسل که از حامیان اصلی این رویداد بود، حضور فعالی هم در نشست‌های تخصصی داشت. مهندس علیرضا حسنی سعدی، مدیرکل عملیات شبکه ایرانسل، در پنل «بررسی راهکارهای نوین هوش مصنوعی در مهار چالش‌های انرژی و پایداری شبکه» شرکت کرد و بر نقش تحلیل کلان‌داده‌های سامانه‌های پشتیبانی عملیات (OSS)، پشتیبانی کسب‌وکار (BSS) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، در پیش‌بینی الگوهای ترافیکی و مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کرد.

ایرانسل با این دستاورد، بار دیگر نشان داد که نگاهش به هوش مصنوعی، صرفاً یک ابزار جانبی نیست، بلکه آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌داند.