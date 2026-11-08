به گزارش خبرگزاری مهر، آیین سیاه‌پوش کردن و تعویض پرچم گنبد مطهر حرم مطهر رضوی، هم زمان با ایام فاطمیه، برگزار شد.

بر این اساس، پرچم عزا صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تا صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، به نشانه سوگواری شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص)، بر فراز گنبد منور به رنگ مشکی در آمد.

همچنین در قالب ویژه‌برنامه «فاطمه (س)؛‌ام‌الشهدا»، هم زمان با برگزاری تعویض پرچم گنبد منور، آیین سیاه‌پوش کردن رواق‌های مبارکه «امام خمینی (ره)» و «نجمه خاتون» با حضور ۴۰نفر از مادران و همسران معظم شهدا، صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه، ساعت ۸:۳۰ برگزار شد.

آیین سیاه‌پوشی رواق‌های حرم مطهر رضوی توسط بانوان خانواده شهدا، امسال برای دومین سال متوالی هم زمان با ایام فاطمیه و با هدف تکریم مقام خانواده‌های شهدا و پاسداشت یاد حضرت زهرا (س)، انجام شد.