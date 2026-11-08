https://mehrnews.com/x3dxYj ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۳ کد مطلب 7003633 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۳ سیاهپوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ مادر مشهد- آیین تعویض پرچم گنبد متبرک امام رضا(ع) همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)برگزار شد. دریافت 2 MB کد مطلب 7003633 کپی شد مطالب مرتبط روضه محمود کریمی به یاد رهبر شهید در حرم مطهر رضوی علم الهدی:دموکرات و جمهوریخواه هر دو دشمن ملت ایران هستند تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در حرم مطهر رضوی بارگاه منور رضوی در سوگ مظلومیت مادر سیاهپوش شد نصب پرچم عزای فاطمیه در حرم مطهر امام رضا(ع) برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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