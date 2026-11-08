به گزارش خبرنگار مهر، حیدر کیخایی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به اینکه در پی هشدارهای قرمز هواشناسی تمامی نیروهای امدادی و خدماتی در این شهرستان در آماده‌باش کامل قرار گرفتند، افزود: بارش‌های اخیر موجب آبگرفتگی تعدادی از منازل و مسیرها در مناطق روستایی شد.

وی بیان کرد: با همکاری تیم‌های امدادی علاوه بر بازگشایی مسیرهای مسدودشده بر اثر سیلاب، به منازل دچار آبگرفتگی نیز خدمات‌رسانی لازم صورت گرفت.

فرماندار دزپارت تأکید کرد: با توجه به تداوم هشدار قرمز هواشناسی، نیروهای امدادی و خدماتی این شهرستان تا پایان سامانه بارشی در حالت آماده‌باش باقی خواهند ماند.