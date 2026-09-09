مصطفی میرتبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی و بارندگی شدید صبح امروز اظهار کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی شهرستان در آماده‌باش کامل قرار داشتند و از نخستین ساعات بامداد دیروز، نیروها برای رسیدگی به نقاط مختلف شهر اعزام شدند.

وی افزود: در پی بارندگی شدید، تعدادی از فیدرهای برق دچار قطعی شده بودند که این مشکلات تا حوالی ساعت ۱۱ صبح برطرف شد و شبکه برق به شرایط پایدار بازگشت.

فرماندار بابل ادامه داد: برق ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب نیز که در جریان این شرایط جوی دچار مشکل شده بود، برقرار شده و اکنون تمامی ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب در مدار قرار دارند و عملیات تخلیه آب را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به آبگرفتگی برخی نقاط شهری گفت: تعدادی از منازل مسکونی، به‌ویژه واحدهایی که دارای طبقات منفی یک و منفی دو بودند، دچار آبگرفتگی شدید شدند و نیروهای خدماتی و امدادی برای رفع مشکلات این مناطق در حال فعالیت هستند.

فرماندار بابل خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی شهرستان همچنان در آماده‌باش هستند و عملیات رفع آبگرفتگی و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی در نقاط مختلف شهر ادامه دارد.