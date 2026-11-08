به گزارش خبرنگار مهر، طالب فیضی صبح یکشنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان بیجار اظهار کرد: در پی دعوت فرماندار بیجار، تیم کمیته فنی شورای ترافیک استان برای بررسی وضعیت کمربندی کنارگذر شرقی به این شهرستان اعزام شد و موضوع اتصال دو قطعه اجراشده این مسیر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در محدوده اتصال دو قطعه کمربندی، حدود ۳۰۰ متر مسیر باقی مانده که از بخش مسکونی عبور می‌کند و با توجه به اعتراضات مردمی و ضرورت رعایت ملاحظات ایمنی، باید راهکار مناسبی برای اجرای اصولی آن انتخاب شود.

دبیر شورای ترافیک استان کردستان ادامه داد: در جلسه با حضور مشاور پروژه و اعضای کمیته فنی شهرستان، گزینه‌هایی از جمله تونل شهری، زیرگذر و روگذر مطرح شد و مقرر شد مشاور طرح این راهکارها را از نظر فنی و اقتصادی بررسی کند و حداکثر ظرف ۲۰ روز نتیجه را به کمیته فنی اعلام کند.

فیضی با اشاره به ادامه مسیر کمربندی به سمت زنجان بیان کرد: اتصال این مسیر به محدوده شهری و بلوارهای داخلی می‌تواند موجب ورود کامیون‌ها به معابر شهر و افزایش تردد وسایل نقلیه سنگین در نقاطی مانند میدان جهاد شود که با توجه به شرایط موجود، احتمال بروز حوادث ترافیکی را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس نظر مطرح‌شده در جلسه، ادامه مسیر به طول حدود چهار کیلومتر نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا کمربندی به‌صورت مستقیم به میدان هفت شهید متصل شود و از ورود ترافیک سنگین به محدوده شهری جلوگیری شود.

دبیر شورای ترافیک استان کردستان همچنین از بررسی وضعیت یکی از ورودی‌های بیجار در محدوده کمربندی خبر داد و گفت: محل اجرای میدان در این محدوده مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد مشاور طرح با توجه به پیش‌بینی میدان در طرح تفصیلی و بررسی شرایط شیب مسیر، امکان اجرای آن را ارزیابی کند.

فیضی افزود: نظر اولیه کمیته فنی، بررسی امکان اجرای

تقاطع غیرهمسطح به‌صورت روگذر است تا تردد در مسیر اصلی و عبور شهری با ایمنی بیشتری انجام شود؛ با این حال تصمیم نهایی پس از بررسی کارشناسی مشاور اتخاذ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به درخواست‌های مردمی درباره مسیر خروجی بیجار به سمت همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود زیرگذر در محدوده بالادست آرامستان و فاصله حدود سه‌ونیم کیلومتری آن،

پیشنهاد ایجاد یک نقطه دوربرگردان در این مسیر مطرح شده است.

فیضی ادامه داد: این پیشنهاد برای بررسی به اداره‌کل

راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارجاع می‌شود تا امکان اجرای آن با پیش‌بینی باندهای کاهش و افزایش سرعت بررسی شود.

دبیر شورای ترافیک استان کردستان در ادامه به آمار تصادفات منجر به فوت شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده در جلسه، تعداد فوتی‌های حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۶ نفر بوده

که در مقایسه با حدود ۲۰ نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش داشته است.

وی با قدردانی از فرماندار، اعضای شورای ترافیک شهرستان و دستگاه‌های اجرایی و متولی حوزه حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: کاهش آمار تلفات جاده‌ای حاصل تلاش و همکاری مجموعه دستگاههای شهرستان است و انتظار می‌رود با تداوم این هماهنگی‌ها، روند کاهشی تصادفات تا پایان سال نیز ادامه یابد.

بررسی راهکارهای فنی اتصال قطعات کمربندی شرقی، تکمیل مسیر چهار کیلومتری تا میدان هفت شهید، تعیین تکلیف تقاطع ورودی شهر و بررسی ایجاد دوربرگردان در محور همدان از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.