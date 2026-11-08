به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نظری بعد از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: کارگروه مدیریت و نظارت بر امور ترحیم استان قزوین با هدف ساماندهی فعالیت گروه‌های تشریفات و مداحان ترحیم در اماکن عمومی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به این حوزه تشکیل شده است.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، سازمان مدیریت آرامستان شهرداری قزوین، اتحادیه رستوران‌داران، اتاق اصناف، کانون مداحان، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و نیروی انتظامی اعضای این کارگروه هستند و هر دستگاه نیز در قالب کمیته فرعی، وظایف محوله را پیگیری می‌کند.

نظری با اشاره به آغاز فعالیت اجرایی کارگروه از مرکز استان گفت: تاکنون پنج جلسه کارگروه برگزار شده و جلسات به‌صورت یک هفته در میان ادامه دارد. همچنین اعضای کارگروه هر هفته روزهای پنجشنبه از آرامستان‌ها و دفاتر نظارت بازدید می‌کنند تا روند اجرای ضوابط و فعالیت مجموعه‌های مرتبط بررسی شود.

ساماندهی ۸۵ مداح ترحیم در استان

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی قزوین با اشاره به اقدامات کانون مداحان برای ساماندهی مداحان ترحیم بیان کرد: فراخوان ساماندهی این مداحان منتشر شده و افرادی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده‌اند، برای تمدید آن مراجعه می‌کنند؛ متقاضیان جدید نیز باید مراحل تعیین‌شده برای دریافت مجوز را طی کنند.

وی ادامه داد: مصاحبه حضوری و شرکت در کارگاه آموزشی پنج‌ساعته از جمله مراحل صدور مجوز است و پس از تأیید و تکمیل این مراحل، مجوز فعالیت در حوزه مداحی ترحیم صادر می‌شود.

نظری شمار مداحان ترحیم فعال در مرکز استان و شهرستان‌های اطراف را حدود ۸۵ نفر اعلام کرد و افزود: ساماندهی و بررسی وضعیت مجوزهای این افراد در حال انجام است.

وی با اشاره به مسئولیت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط در ساماندهی گروه‌های تشریفات ترحیم گفت: به فعالانی که بدون دریافت مجوز به مردم خدمات ارائه می‌کنند، تذکر داده شده تا برای اخذ مجوز اقدام کنند. فعالیت این مجموعه‌ها نیز باید در چارچوب شیوه‌نامه و شرح وظایف تعیین‌شده انجام شود.

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی قزوین خاطرنشان کرد: برای دستگاه‌هایی مانند اوقاف و امور خیریه، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره‌کل تبلیغات اسلامی نیز وظایف مشخصی در شیوه‌نامه تعریف شده است که هر مجموعه باید اقدامات مربوط به حوزه مسئولیت خود را پیگیری کند.

نظری در پایان از راه‌اندازی دبیرخانه کارگروه برای دریافت پیشنهادها، انتقادها و شکایت‌های شهروندان خبر داد و از متقاضیان خواست مسائل و درخواست‌های خود را از این طریق پیگیری کنند.