علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در پی وقوع دو حادثه در شهرستان گناوه، یک مرد ۳۰ ساله بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد و یک جوان ۲۱ ساله نیز دچار مصدومیت شدید شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در حادثه نخست، جوانی ۲۱ ساله هنگام صحبت با تلفن همراه در حیاط منزل و هم‌زمان با وقوع رعدوبرق، دچار حادثه و سقوط شد که بر اثر آن، آسیب‌های شدید جسمی از جمله شکستگی پا به وی وارد شد و هم‌اکنون در بیمارستان گناوه بستری است.

وی افزود: در حادثه‌ای دیگر، بر اثر سقوط یک تیر برق و پارگی سیم‌های برق، یک مرد ۳۰ ساله که در حاشیه خیابان و پیاده‌رو حضور داشت، در محدوده‌ای که آب ناشی از بارندگی تجمع کرده بود، دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان بوشهر با اشاره به مخاطرات ناشی از بارندگی، رعدوبرق و آسیب به تأسیسات برق‌رسانی، افزود: شهروندان هنگام وقوع رعدوبرق از حضور در فضاهای باز و مجاورت با درختان، تیرهای برق و سازه‌های فلزی خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده سقوط تیر برق، پارگی سیم‌های برق یا وجود سیم برق در آب‌گرفتگی معابر، به هیچ عنوان به محل نزدیک نشوند و از دست زدن به سیم‌ها یا ورود به محدوده آب آلوده به جریان برق خودداری کرده و موضوع را فوراً به نیروهای امدادی و شرکت برق اطلاع دهند.

حاجیونی خاطرنشان کرد: مردم با توجه به تداوم ناپایداریهای جوی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از هرگونه رفتار پرخطر در زمان بارندگی و رعدوبرق پرهیز کنند.